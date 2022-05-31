Ricciardo, Monako'dan "hayal kırıklığıyla" ayrılıyor

Haberi dinle

Daniel Ricciardo için kötü geçen hafta sonu, pazar günü de devam etti ve yarışı ancak 13. sırada tamamladı.

Bu, Ricciardo'nun puansız geçirdiği bir başka hafta sonu daha oldu ve yarışın ardından hayal kırıklığı yaşadığı görülebiliyordu.

Avustralyalı pilot şöyle konuştu: "Yarışın zor olacağını biliyorduk çünkü Monako'da elde edeceğiniz sonuç, büyük oranda sıralama turlarında ne yaptığınıza bağlı. Bu yüzden hafta sonunu şekillendiren şey sıralama turlarıydı."

"Yarış öncesinde yağmur yağmaya başladığında, beklenmedik şekilde şiddetlendi ve pistin tamamı yoğun şekilde ıslandı."

"Bunun bize bir fırsat getirebileceğini düşündük fakat yarışta herkesin stratejisi benzerdi ve pek bir şey olmadı."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

"Her halükarda bu hafta sonu yeterince hızlı değildik ve bu da hayal kırıklığına neden oluyor."

"Yani söyleyebileceğim çok fazla şey yok."

"Tribünlerin tamamen dolu olduğunu görmek harikaydı. Taraftarlara biraz daha iyi bir gösteri sunmayı isterdim."

McLaren takım patronu Andreas Seidl da Ricciardo'nun yarışı hakkında konuştu ve puan alamadığı için hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

"Daniel 14. sıradan başladığı için karşımıza bazı fırsatlar çıkmasını umuyorduk fakat yarışta hiçbir şey olmadı ve sadece bir pozisyon kazanarak 13. olabildik."

"Monako yarışının doğası tam olarak budur çünkü burada geçiş yapmanız çok zor."

Seidl, altıncı olan Lando Norris'le ilgili de şunları ekledi: "Monako'dan altıncılık ve Lando'nun en hızlı turuyla ayrılıyoruz. Aldığımız dokuz puan sayesinde, takımlar şampiyonasında dördüncülük için savaştığımız diğer rakiplerimizden daha fazla puan toplamış olduk ve bu da sonucu çok pozitif hale getiriyor."

"Lando tüm hafta sonu güçlü bir tempo yakaladı ve zorlu şartlarda hiçbir hata yapmadı."