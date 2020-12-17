Ricciardo: "Modern araçlar Verstappen'e daha iyi uydu"

Ricciardo ve Max Verstappen 2016-18 yılları arasında Red Bull'da 2.5 yıl boyunca takım arkadaşı oldular.

İkili bu süreçte benzer performanslar sergiledi ve pist üstünde zaman zaman birbirleriyle kıyasıya bir rekabete girdiler.

Verstappen, Ricciardo ayrıldıktan sonra yerine gelen Pierre Gasly ve Alex Albon'a büyük bir üstünlük kurdu ve gridin en iyi pilotlarından bir tanesi olarak öne çıktı.

Hollandalı pilot, bu yıl Türkiye hariç bitirdiği tüm yarışlarda podyuma çıktı ve son yarışa kadar şampiyona ikinciliği için savaştı.

Ricciardo, eski takım arkadaşı Verstappen'in çok hızlı bir pilot olduğunu ancak yeni araçların ve lastiklerin, genç sürücüye daha iyi uyduğunu belirtti.

Ricciardo, “2016 ve 2017'de çok gelişti. Daha büyük lastiklere geçtiğimizde, daha fazla çekiş ona yardımcı oldu veya ona daha iyi uydu."

"Her zaman iyiydi, ama bu araçlar ona daha da iyi uydu. Herkes onun şimdiye kadarki en iyi karting sürücülerinden biri olduğunu söylüyor ve orada çok çekiş gücü çok yüksek. Bu yüzden belki de yere çok yapışan bir araca ihtiyaç duyuyor."

“2017'de temposunu yükseltti, ancak 2018'de dahi üstesinden gelmesi gereken hatalar yaptı."

"Ama artık inanılmaz derecede tutarlı ve çok az hata yapıyor." dedi.