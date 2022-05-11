Ricciardo, Miami'de normalden daha az sıvı tükettiği için zorlanmış

Haberi dinle

Diğer pilotlar gibi, Ricciardo'da Florida'daki nemli hafta sonundan açıkça etkilenen isimlerden biriydi. Pek iyi bir hafta sonu geçirmeyen ve Pazar günü tempo tutturmakta zorlanan McLaren pilotu güvenlik aracı periyodu sırasında yumuşak lastiklere geçerek avantaj sağlamaya çalıştı, fakat bu da pek işe yaramadı.

Ricciardo damalı bayrağı 11. sırada gördü, fakat pist dışına çıkarak avantaj elde ettiği gerekçesiyle aldığı zaman cezasıyla birlikte 13. sıraya geriledi.

Avustralyalı pilot, bu durumda etkisi olan faktörlerden birisi olarak ağırlık tasarrufu için içecek haznesinde bu koşullarda olmasını isteyeceğinden daha az sıvı bulunmasını öne sürdü.

Motorsport.com'un Miami'yi Singapur veya Malezya gibi yarışlarla kıyaslayıp kıyaslamayacağına yönelik sorusuna Ricciardo, "Evet, sıcaklık rol oynadı. Koşullar zorluydu, çünkü herkes ağırlık tasarrufu yapmak için savaşıyordu."

"Dolayısıyla içecek haznesine üç litre sıvı koymak gibi bir lüksümüz yok, bundan daha azına sahiptik fakat yeterli değildi. Doğal olarak dehidrasyona maruz kalıyorsunuz. Sıcaklık da oldukça gerçekti."

"Pazar günü herkes çok çalıştı, hem pilotlar, hem mekanikler, herkes sıcağı hissetti." şeklinde yanıt verdi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, arrives on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo, yarış sonunda puan aldığını düşündüğünü, fakat ceza almadan önce 11. olduğunu öğrendiğini itiraf etti.

"Dürüst olmak gerekirse yarışı 10. tamamladığımı sanıyordum. Bunu bilmek zor, pistin her tarafında mücadele ve kaza vardı. Ama kafamda bir tür hesap yapıyordum, yeterince arabanın bir şekilde oyun dışı kaldığını ve ilk 10'da olduğumu düşündüm."

"Yeterince iyi değildik, "ne olmuş olabilir" diye bir soru soracağımı sanmıyorum. Yeterince hızlı değildik. Sadece pistte geziyorduk. Hava koridorundayken bile halen düzlüklerde biraz eksiğiz."

Ricciardo, yumuşak lastiklere geç geçişin kendisine bir avantaj sağlayacağını ummuştu, ancak birkaç geçiş yapmasına rağmen bu durumun sonuca bir etkisi olmadı.

Avustralyalı pilot, "Güvenlik aracı için kesinlikle heyecanlıydım. Önümüzde eski lastiklere sahip araçlar vardı. Fakat zoru başaramadım, lastikler pek iyi gibi gelmedi."

"Gösterecek bir şeyimiz olacağını düşünüyordum, belli derecede de vardı fakat ciddi bir etki yaratacak kadar değildi. Sanırım son noktada yeterince hızlı değillerdi."

Aldığı zaman cezası ile ilgili ise Ricciardo, "Nihai sonuçlara baktığımda 11. yerine 13. olduğumu gördüm, yine puan alamamıştım. Haas pilotları ile birkaç kez yan yana geldiğimi hatırlıyorum ve aslında oldukça iyi mücadele ediyormuşuz gibi hissediyordum. Neden 13. sıraya gerilediğime bakmam gerek, fakat büyük resme baktığımızda bu durum yarışımı değiştirmiyor."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo son olarak, Barcelona'nın McLaren'a uygun olmasını umut ediyor.

"Henüz konuşmak zor, fakat Barcelona'nın bu hafta sonundan daha iyi olmasını umuyorum. Bu hafta sonu geçen sene zaman zaman karşılaştığımız bazı zorluklarla yeniden karşılaştık. Örneğin Zandvoort gibi, biraz uzun virajlar var ve geçen yıl orada bir puan için mücadele ediyorduk.

"Bu asla ama asla büyük bir izlenim bırakacak kadar yeterli değildi. Daha iyi olabiliriz. Barcelona geçen yıl iyi performans gösterdiğim bir pistti, umarım bunun bir anlamı vardır."