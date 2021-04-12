Ricciardo: ‘’’O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

Şu anda McLaren'da yarışan Daniel Ricciardo, son 4 yıl içinde 3 farklı takımda bulundu. 2018 sezonunda Red Bull Racing'den beklenmeyen şekilde ayrılan Avusturalyalı pilot, 2019 sezonunda Renault'ya geçerek herkesi şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz sezon McLaren'la anlaşma imzalayıp Renault'yu bırakma kararı alan Ricciardo, bu kararı zor verdiğini ancak birkaç sezonu riske atmayı göze alamayacağını söyledi.

‘’Renault’dan ayrılıp ayrılmamayı düşünürken, birkaç gece boyunca uyumadım. Ancak birkaç sezon daha risk almayı göze alamazdım. McLaren şu anda yükselişte ve bunu sadece takımın atmosferinde değil, aynı zamanda Woking’deki fabrikada da görebilirsiniz. Bunu çalışanların canlı yürüyüşlerinde, yüzlerindeki mutluluklarında ve özel enerjilerinde hissedebilirsiniz. Bu bir takımın yükselişidir.’’

Square Mile'e verdiği röportajda Ricciardo, kazanma duygusundan ve ''shoey'den'' bahsederken, yarış botundan şampanya içme olayının nasıl başladığını da anlattı.

‘’Kazanmak çok garip bir şey. Bu yüzden yarışmaya başlıyoruz ve sonrasında da devam ediyoruz. Yarış kazandığımız zaman, en iyisi olduğumuz söylenir.''

''Bir süre boyunca kazanmazsanız, daha çok odaklanmanız veya başka bir şey yapmanız gerekir. Orta gruptaki bir takımdaysanız ve siz beşinci olurken takım arkadaşınız onuncu oluyorsa, bu kazanmaya eş değerdir.’’

‘’Botumdan içtiğim şampanyayı ilk kez tattığım zaman, bunun tek seferlik olacağını düşünmüştüm. Fotoğraflar çekildim ve arkadaşlarıma gönderdim. Sonrasında da ‘Süper, artık bitti’ diye düşündüm.''

''Ancak bunun popülerleşmesinden dolayı mutluyum. Bir Sir’ün botumdan şampanya içtiğini hatırlamak her zaman iyidir. Ancak Lewis değil, Patrick Stewart'tan bahsediyorum!’’

2022'de Formula 1 kuralları büyük oranda değişecek ve griddeki takımların 7 yıl boyunca dominant olan Mercedes'le mücadele edebilmesi bekleniyor.

Ricciardo ise bu kural değişikliklerinin bir fırsat olduğunu, aynı zamanda Lewis'in Mercedes aracıyla yarış kazanabilecek tek kişi olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

‘’Umarım taraftarlarımız 2022’deki kural değişikliklerini sever. Teoride, bu her takımın Mercedes ve Lewis Hamilton’la mücadele edebilmesi için bir fırsat yaratacak. Lewis’in o araçta yarış kazanabilecek tek kişi olduğunu düşünmüyorum.''

''Tabii ki bu benim fikrim ancak George Russell, Valtteri Bottas’ı Mercedes’le katıldığı ilk yarışta yenerek bunu bir açıdan kanıtladı. Belki de Lewis, en güçlü partnere sahip değildir.’’

‘’Hamilton’a karşı olumsuz bir tavrımız olduğunu söyleyemem, ancak onu yenebileceğini düşünenlerimiz yok mu? Var ve bundan şüphem de yok. Ancak, hiçbirimiz şampiyonluk için mücadele etmedik ve bu tür bir baskı altında kalmadık.''

''Neredeyse her yarış hafta sonunda, Lewis bizi şaşırtıyor. Evet, onun aracı hızlı, sürekli kazanması bekleniyor. Eğer kazanmazsa da, ‘’Lewis’e ne oldu?’’ diye soruluyor.’’

Ricciardo son olarak sporu bırakırsa neler yapabileceğinden ve babasının kariyerine olan bakışını kısaca anlattı.

‘’Sporu seviyorum ve bana çok şey kattı. Ancak onsuz da yapabileceğimi düşünüyorum. Bu spora kalbimi ve ruhumu kattım, bu yüzden kariyerimin sonunda yorulursam, bu doğru olacaktır. En azından bir süre için.''

''Bir noktada, başka bir şey yapmak isteyeceğim. Ancak bence yapmak isteyeceğim şey de en az bu kadar heyecan verici olacak, ancak sıkı bir planım olmasını istemiyorum. Bunun müzikle mi, mutfak la mı veya başka heyecanlı bir şeyle mi ilgili olacağını bilmiyorum.’’

‘’Babam kariyerime karışmamaya çalışıyor ancak bunun onun için ne kadar önemli olduğunu biliyorum, bunu arkadaşlarıyla tartışmaktan ne kadar mutluluk duyduğunu biliyorum. Eğer eve gittiğimde misafir varsa, babam benim hakkımda konuşmaya veya hikayeler anlatmaya başlıyor. Bundan utanıyorum ancak çok göstermese de, o benimle gurur duyuyor.’’

‘’Babam, düz vites otomobil sürmekte benden çok daha iyi, motor sporlarını çok iyi anlıyor ve arabaları benden daha iyi tanıyor. Ancak hiçbir zaman Formula 1 kariyerime dahil olmadı.’’