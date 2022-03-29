Ricciardo: "Mercedes'e güveniyorum"

Yarışta sekiz Mercedes motorlu araçtan yalnızca üçü puan alabilirken, gözler tamamen Alman üreticiye dönmüş durumda.

Fakat motorların gelişimi 1 Mart itibariyle donduruldu. Bu tarihte içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, egzoz ve yakıt gelişimi donduruldu. MGU-K, kontrol elektroniği ve batarya ise 1 Eylül'e kadar geliştirilebilir. Bu da Mercedes'e düzlük performansını artırma fırsatı veriyor.

Ricciardo, 2014'ten bu yana seriye damga vuran Mercedes'e yine bir çözüm bulacakları konusunda güveniyor.

Ricciardo, "Mercedes'in hâlâ bulabileceği ya da gelişebileceği şeyler olduğu sır değil."

"Fakat McLaren'a karşı sert olmak istemesem de önce çözümü bize bağlı olan sorunları halletmemiz gerekiyor."

"Cidde'de Aston Martin ile pist üstünde savaşıyordum ve bildiğiniz gibi onların araçlarında da bizimle aynı motor var fakat araçlarının arka kanatlarının boyutunun bize kıyasla farklı olduğunu görebiliyordum."

"Araçları oldukça farklı bir şekilde ayarlanmıştı, görünüşe bakılırsa düzlüklerdeki hız eksikliğini telafi etmek için yere basma seviyesini düşürmeye çalışıyorlardı. Bu, onlara bazı alanlarda kesinlikle yardımcı oldu ancak diğer alanlarda onlara zarar verdi."

"Her zaman yere basma gücünün mümkün olan en yüksek seviyede olmasını ve gücün de bununla başa çıkabilecek seviyede olmasını istersiniz."

"Fakat Mercedes mühendislerine kesinlikle güveniyorum, savaşamaya devam etmenin ve güç ünitesinden daha fazlasını çıkarmanın bir yolunu bulacaklarına inanıyorum."

"Bir bakıma böyle bir durum içindeyken, birlikte olmayı tercih edeceğim daha iyi bir üretici yok."