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Ricciardo: "Mercedes ve Red Bull henüz elini açmadı"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Red Bull ve Mercedes'in başarabileceği şeyler konusunda temkinli kalmaya devam ediyor.

Ricciardo: "Mercedes ve Red Bull henüz elini açmadı"
Kemal Şengül
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, Şef Editör
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Formula 1'in Barselona'daki üç günlük sezon öncesi testi geçen hafta gerçekleşti ve yarım saniyede dört takım vardı. Testlerde Mercedes ilk iki sırayı alırken, onları Red Bull takip etti.

Buna rağmen hem Ferrari hem McLaren'ın test performansı oldukça iyi görünüyordu ve uzmanlar şimdi bu iki takımın bu yılki şampiyonluk savaşına dahil olabileceğini düşünüyorlar.

Geçen yılın başında McLaren'a geçen Daniel Ricciardo, Red Bull ve Mercedes'in henüz elini açmadığı konusunda gerçekçiydi.

Avustralyalı pilot, bu iki takımın yakında gerçek temposunu göstermesini bekliyor.

Ricciardo, "Hâlâ Red Bull ve Mercedes'in gerçek temposunu görmedik, henüz hiçbir şey göstermediler."

"Yani ellerini biraz daha açmaya başladıkları zaman ne olacağını göreceğiz."

“Fakat şimdilik kendimize odaklanıyoruz. Sadece nerede zayıf kaldığımızı öğrenmeye çalışıyoruz."

"Güçlü yönlerimizi zaten biliyor olduğumuza inanıyorum, bu yüzden sürüş ve ayar anlamında zayıf kaldığımız yönlere bakıyoruz."

"Yine de genel anlamda iyi bir noktadayız. Fakat her zaman üzerinde çalışılacak ve geliştirilecek şeyler vardır."

"Bu nedenle takıma, üzerinde çalışacakları bazı veriler ve odaklanılması gereken bazı çalışma alanlarını göstereceğiz. Şahsen ben de neyi daha iyi yapabileceğime odaklanacağım."

"Genel olarak kusursuz bir üç gündü ve sezona gerçekten harika bir başlangıç yaptık." dedi.

McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris de şunları ekledi: "Muhteşem bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. İyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum."

"Piste çıkar çıkmaz iyi çalışan bir aracımız vardı. Tabii ki ufak tefek sorunlar sorunlar ve beklenmedik bazı şeyler oluyor. Fakat iyi bir başlangıç ​​oldu."

"Şu anda gridde önemli olduğu anda önde olmasını bekleyeceğiniz herhangi bir takım varsa, o da Mercedes ve muhtemelen Red Bull olmalı."

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Erik Junius

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