Ricciardo: "Avustralya GP, F1'e dönüşüm konusunda belirleyici olacak"

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Zorlu geçen iki sezonun ardından McLaren koltuğunu kaybeden ve rekabetçi olmayan bir takımla devam etmek yerine ara vermeyi seçen Ricciardo, gelecek sezonu Red Bull yedek pilotu olarak geçirecek ve biraz dinlenme fırsatı bulacak.

Ricciardo'nun amacı, 2024 sezonunda gride dönebilmek -ancak emeklilik de bir seçenek.

Kendi evindeki Avustralya GP'sini uzun süre sonra ilk kez dışarıdan izlemeye hazırlanan Ricciardo, burada içindeki ateşin hala yanıp yanmadığı ya da F1 dışındaki hayattan memnun olup olmadığı konusunda kendisine iyi bir fikir vereceğini söylüyor.

Motorsport.com/Autosport'a konuşan Ricciardo, "İlk yarışı muhtemelen televizyondan izleyeceğim, sanırım bu yarış içimi ısıtacak."

"Katıldığım ilk yarış ise Melbourne olacak. Sanırım tüm atmosferin, gürültünün, sesin, her şeyin etrafında olmak nasıl hissettiğimi anlamamı sağlayacak: geri dönmek mi istiyorum yoksa bir süre daha izleyici olarak kalmaktan mutlu mu olacağım, göreceğiz.

"Ama sanırım Melbourne bana çok şey söyleyecek." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sezon içi test fırsatlarını değerlendirmenin de önemli olup olmadığı sorulan Ricciardo, "denemeye hevesli olduğunu" ancak bunu yapmak için tatil modundan da çıkması gerektiğini söyledi.

Ricciardo, "Diyelim ki formumu korumak vücudumun beş G'ye ulaştığında tam bir şoka girmemesi için kesinlikle bir deneme yapmak istiyorum,."

"Bu test yarın gerçekleşseydi yine sorun olmazdı, ancak tatile devam edebildiğim için mutluyum. Yıl ilerledikçe daha da hevesleneceğime eminim, fakat henüz ağzımdan köpükler çıkmıyor."

"Sürüş açısından bakıldığında simülatör en önemli şey olacak. Yıl boyunca bazı gösteri sürüşleri yapacağım."

"Henüz kesinleşmedi ama bazı lastik testlerine çıkacağımı biliyorum, dolayısıyla bu yılki aracı antrenman seansları yerine testlerde kullanmam daha olası." dedi.