Ricciardo, Meksika'da McLaren'ın önüne geçmeyi hedefliyor

Daniel Ricciardo geçen yıl Meksika'da Red Bull'la pole pozisyonunu almayı başarmıştı ancak bu yıl Renault ile orta grupta mücadele edecek gibi görünüyor.

Yarış öncesinde açıklamalarda bulunan Avustralyalı pilot, McLaren'ın önüne geçmeyi hedeflediğini söyledi.

"Meksika harika bir yer ve oraya gitmeyi seviyorum. Padok çok canlı bir atmosfere sahip. Herkes iyi vakit geçiriyor. Sürekli pek çok şey oluyor. Meksika ve Austin'in arka arkaya olması harika, çünkü bu iki şehirde de çok iyi karşılanıyoruz ve hiç sıkıcı değil."

"Geçen sene burada aldığım pole pozisyonunu hatırlıyorum. Harika bir tur atmıştım ve her şeyi doğru yapmıştım. Bu yıl son bölüme kalmak ve orta grubun en iyisi olmak mümkün olursa, bu gerçekten iyi olur."

"Japonya'da çılgın bir hafta sonu vardı ve bu yüzden 16. sıradan altıncı sıraya yükselmek harikaydı. Son zamanlarda şanslı değildik, bu yüzden Japonya'da böyle bir sonuç almayı hak ettik ve şimdi Meksika'da başarılar elde etmeyi umuyoruz."

"Amacımız pistte McLaren'in önüne geçmek ve onları baskı altına alabilmek adına daha fazla puan toplamak."

McLaren ve Renault arasında bitime dört yarış kala 34 puan bulunuyor.