Ricciardo, Meksika GP için umutlu

McLaren sürücüleri cuma günü hızlı gözükmeseler de, sıralama turlarında Ferrari'lere oldukça yakınlardı ve Ricciardo, Charles Leclerc'i geçmeyi başardı.

Sıralama turlarında Ferrari’lerin arasına girmeyi başaran Ricciardo, “Ferrari’lerin birini geçmeyi başardık, diğerinin de sanırım 0.002 saniye gerisindeyiz. Yine de onları ayırmak fena olmadı.”

“Dün daha hızlı gözükmüşlerdi, bu yüzden en azından daha iyi şekilde savaşabildiğim için mutluyum. Ve sanırım yarın gridin temiz tarafından start alacağız ve bu iyi olabilir. Bu yüzden altıncılığı çok küçük bir farkla kaçırmamı, bardağın dolu tarafı olarak görüyorum.”

“İyi bir tur attım, yalnızca 13. virajda lastikleri kitledim ve apeksi kaçırdım. Orada zaman kaybettim.”

“Uzun sürüşlerde Ferrari’lere yakın mıyız bilmiyorum. Dün ikinci antrenman seansını kaçırdım ve uzun sürüş yapamadım. Bu yüzden tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyorum. Ancak bugün mücadele içerisinde olduğum için mutluyum. Yarış içerisinde pist üstü pozisyonu bizde olursa her şey olabilir.”

“Yarış için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Grid cezası sebebiyle yarışa en geriden başlayacak olan ve sıralama turlarında takım arkadaşı Ricciardo’ya yardımcı olan Norris ise, “Yarın yükselip yükselemeyeceğimizi göreceğiz.”

“Yani burası biraz kolay bir pist, bu yüzden motor cezası almak için seçim yapmak kolay değildi. Ancak elimizdeki en iyi seçenek buydu.”

“İyi şekilde yükselebileceğimizi düşünüyorum. Daniel açık şekilde aracın iyi durumda olduğunu gösterdi. Elimizdeki her şeyi ve hava koridorunu kullandık ve Daniel iyi bir tur attı. Ancak Ferrari kadar hızlı değiliz. Bizden net şekilde öndeler.”

“Yine de yarışı dört gözle bekliyorum. Her şeyimi vereceğim.”

“AlphaTauri’nin hızı şaşırtıcı olmadı. Bazı pistlerde bizden çok daha hızlılardı. Piste çıktığımız anda araç dengesi anlamında limitleri anlamıştık ve onların hızlı olacağını biliyorduk.”

“Ancak umarım Ferrari’den puan çalarız ve umarım Daniel onlarla iyi şekilde mücadele eder.”

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images