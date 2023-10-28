Ricciardo: "Sıralama turlarında ilk 10'a girebilecek bir aracım var"
Daniel Ricciardo, Cuma günü yapılan antrenmanların ardından gülümsüyor ve sıralama turlarında ilk 10'a gireceğinden emin olduğunu ifade ediyor.
Sol elindeki kemiğin birkaç yerden kırılmasının ardından ikinci geri dönüşünü yaşadı Ricciardo. Geçen hafta sonu Austin’de kendi söylemine göre geri dönüşü hayal kırıklığı yarattı. Bu hayal kırıklığı söyleminin ardından aracın hissiyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ricciardo'nun Autodromo Hermanos Rodriguez'deki ikinci antrenmandaki altıncı en hızlı zamanını kaydetmesinin temelinde ayar değişiklikleri ve AlphaTauri'nin son güncellemelerini daha iyi hissettirmesi vardı.
Avustralyalı pilot, "Araçta hissettiğim şeyin iyi olduğunu biliyorum ve yarın için altımda ilk 10'a girecek bir araç olduğuna inanıyorum. Bunun devamını getirmeye çalışacağım."
Ricciardo, hem geçmişe hem geleceğe dair konuşmalarına devam ederken Austin'deki genel performansından memnuniyetsiz olduğunu kabul etti.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, bir mühendisle birlikte gridde
Ricciardo, "Pazar gecesi otele döndüğümde, keşke Meksika'da Cuma günü olsaydı diye düşündüm. Austin'den sonra devam etmek için kesinlikle çok ama çok açtım.''
"Yarıştan sonra keşfettiğimiz bazı şeyler, piste geri dönmek ve biraz hızımız olduğunu kanıtlamak istememe neden oldu, bu yüzden [Meksika antrenmanı] eğlenceliydi. Burayı seviyorum. Güzel bir yer.''
"Austin'deki sprint hafta sonu kötü geçmiş olsa da denemeyi düşündüğümüz birkaç küçük ayarlarla iyi ilerleme kaydettik."
"Başlangıçtan itibaren kesinlikle rahattık ve ardından bunun üzerine çalıştık. Bu olumlu bir şey. Ben sadece gitmeye hazırdım. Sürmek güzeldi."
"Çok ama çok açım ve motive olmuş durumdayım, bu da iyi hissettiriyor ve iyi bir yerdeyiz gibi görünüyor.''
"Bugün 6. olduk ki bu harika, yani ön tarafla aramızda çok büyük bir fark yok ama arkası da yakın. Şimdi sıralama için tüm parçaları bir araya getirmek gerekiyor."
"Yüksek hızda hala muhtemelen en iyi 10 araçtan biri değiliz ama arka tarafın biraz daha baskın olduğunu hissediyorum ve bu güzel hissettirdi."
"Bu tür bir tutuş seviyesinde hissettiğim bazı güçlükleri göz önünde bulundurarak, bunun pozitif olduğunu düşünüyorum."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
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