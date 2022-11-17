Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Resmi: Hulkenberg, 2023 yılında Haas ile Formula 1'e geri dönüyor! Sonraki / Gasly, Brezilya’da arka sıralardan başlayan Alonso’nun kendisini geçmesini “kişisel” algılamış
Formula 1 / Abu Dhabi GP Haberler

Ricciardo: "McLaren'la son yarışımı en iyi seviyede bitirmeye çalışacağım"

Daniel Ricciardo, bu hafta sonu McLaren ile çıkacağı son Formula 1 yarışı için sabırsızlandığını söyledi.

Ekleyen:
, Editör
Ricciardo: "McLaren'la son yarışımı en iyi seviyede bitirmeye çalışacağım"
Haberi dinle

Daniel Ricciardo'nun 2021'de başlayan McLaren macerası, bu yılın ardından sona erecek ve Avustralyalı pilot yeni sezonda gridde olmayacak.

Ricciardo, geride kalan süreçte bekleneni veremedi ve istikrarsız bir görüntü çizdi. Bu hafta sonu da son kez papaya renkleriyle pistte olacak.

Abu Dhabi GP öncesi konuşan Ricciardo, "İşte başlıyoruz, papaya ile son yarış..."

"Piste çıkmayı ve sezonun son yarışında her şeyimi vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bence bu yeni araçlarla burada bazı eğlenceli mücadeleler verme ve geçişler yapma potansiyeli olabilir."

"Bu yüzden MCL36'yı son kez kullanmak harika olacak."

"Şimdi odak noktam bu sezonu mümkün olan en yüksek seviyede bitirmeye çalışmak." dedi.

Lando Norris de sezonun son yarışı için sabırsızlanıyor.

Norris, "Bu yılın son yarış hafta sonu geldi! Geçen hafta sonunun ardından biraz toparlanmamız gerekiyor ama pistlere geri dönmeyi ve bu sezon son bir kez daha mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Aracımız da bu hafta sonu için yeni renk düzeniyle harika görünüyor, bu yüzden onu pistte göreceğiniz için heyecanlıyım."

"Son yarışı pozitif hale getirmeye çalışacağız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Resmi: Hulkenberg, 2023 yılında Haas ile Formula 1'e geri dönüyor!
Önceki haber

Resmi: Hulkenberg, 2023 yılında Haas ile Formula 1'e geri dönüyor!
Sonraki haber

Gasly, Brezilya’da arka sıralardan başlayan Alonso’nun kendisini geçmesini “kişisel” algılamış

Gasly, Brezilya’da arka sıralardan başlayan Alonso’nun kendisini geçmesini “kişisel” algılamış
Daha fazlası
Ezel Tan
Vettel direksiyona geçtiğinde "farklı duygular" yaşamayı bekliyor
Formula 1

Vettel direksiyona geçtiğinde "farklı duygular" yaşamayı bekliyor

Hamilton: "Abu Dhabi diğer takımlara daha iyi uyacak" Abu Dhabi GP
Formula 1

Hamilton: "Abu Dhabi diğer takımlara daha iyi uyacak"

Vettel'i öven Verstappen: "2021 Silverstone kazasının ardından beni bekliyordu" Abu Dhabi GP
Formula 1

Vettel'i öven Verstappen: "2021 Silverstone kazasının ardından beni bekliyordu"

Son Haberler

Schumacher: "Bana inanmayanlara, yanıldıklarını kanıtlamak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Bana inanmayanlara, yanıldıklarını kanıtlamak istiyorum"

Mick Schumacher, sezon sonunda Haas'tan ayrılacağı açıklanması üzerine; kendisine inanmayan herkese 'yanıldıklarını kanıtlamak' istediğini söyledi.

Hulkenberg, bir daha F1'e dönemeyeceğini düşünmüş
Formula 1 Formula 1

Hulkenberg, bir daha F1'e dönemeyeceğini düşünmüş

Jolyon Palmer, Haas'ın ile anlaşmalarından önce; 2023'te F1'e geri dönecek olan Nico Hulkenberg ile yaptığı konuşmalardan bahsetti.

Vettel direksiyona geçtiğinde "farklı duygular" yaşamayı bekliyor
Formula 1 Formula 1

Vettel direksiyona geçtiğinde "farklı duygular" yaşamayı bekliyor

Sebastian Vettel, bu hafta sonu son kez F1 aracının direksiyonuna geçtiği vakit, farklı hisler yaşayacağının farkında.

Sainz, sıralamalarda bayraklara yol açan pilotların cezalandırılmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, sıralamalarda bayraklara yol açan pilotların cezalandırılmasını istiyor

Sergio Perez'in Monako'daki sıralama kazasından etkilenen ve kaza yapan Carlos Sainz, bu konuda yorum yapmamakla birlikte bayraklara yol açan isimlerin cezalandırılması gerektiğini söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.