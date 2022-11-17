Ricciardo: "McLaren'la son yarışımı en iyi seviyede bitirmeye çalışacağım"
Daniel Ricciardo, bu hafta sonu McLaren ile çıkacağı son Formula 1 yarışı için sabırsızlandığını söyledi.
Daniel Ricciardo'nun 2021'de başlayan McLaren macerası, bu yılın ardından sona erecek ve Avustralyalı pilot yeni sezonda gridde olmayacak.
Ricciardo, geride kalan süreçte bekleneni veremedi ve istikrarsız bir görüntü çizdi. Bu hafta sonu da son kez papaya renkleriyle pistte olacak.
Abu Dhabi GP öncesi konuşan Ricciardo, "İşte başlıyoruz, papaya ile son yarış..."
"Piste çıkmayı ve sezonun son yarışında her şeyimi vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
"Bence bu yeni araçlarla burada bazı eğlenceli mücadeleler verme ve geçişler yapma potansiyeli olabilir."
"Bu yüzden MCL36'yı son kez kullanmak harika olacak."
"Şimdi odak noktam bu sezonu mümkün olan en yüksek seviyede bitirmeye çalışmak." dedi.
Lando Norris de sezonun son yarışı için sabırsızlanıyor.
Norris, "Bu yılın son yarış hafta sonu geldi! Geçen hafta sonunun ardından biraz toparlanmamız gerekiyor ama pistlere geri dönmeyi ve bu sezon son bir kez daha mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
"Aracımız da bu hafta sonu için yeni renk düzeniyle harika görünüyor, bu yüzden onu pistte göreceğiniz için heyecanlıyım."
"Son yarışı pozitif hale getirmeye çalışacağız." dedi.
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