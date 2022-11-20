Ricciardo, McLaren'la son sıralama turlarında elde ettiği sonuçtan memnun

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Bu yıl özellikle tek turda McLaren MCL36'dan en iyi şekilde faydalanmakta zorlanan Ricciardo, Abu Dhabi'deki son sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı.

Her iki turunda da ufak hatalar yapan Ricciardo, bunun daha yüksek bir noktada yer almasını engellediğini kabul ediyor ancak ilk onda yer aldığı için mutlu görünüyor.

Ricciardo, "Son bölüme kaldığım için mutluyum. Bu, bu yıl çok sık başardığım bir şey değildi. Bu açıdan bakıldığında tüm seansta ve mücadelede yer aldığım için mutluyum."

"Sonuçlar cesaret verici. Tüm hafta sonu boyunca iyi bir tempo yakaladık."

"Her seansta aracın ilk on için mücadele etmemize izin verdiğini hissettim. Umarım yarın iyi bir yarış geçirmemize yardımcı olur."

"Strateji henüz nasıl olacak bilmiyoruz. Tek mi yoksa çift pit stop mu olacağını göreceğiz. Fakat yaratıcı olmaya çalışacağız."

"Bu yıl pek çok kez sıralama turlarının ilk bölümünde elendim, bu yüzden bugün sıralama turlarının son bölümüne kaldığım için mutluyum."

"Birkaç ondalık daha bulabilseydim harika olacaktı ve bunu nerede yapabileceğimi bile biliyorum. Kötü bir tur değildi, fakat ikinci sektördeki şikanlarda biraz zaman kaybettim. Muhtemelen bu da Vettel hatta Ocon'la mücadele etmemi engelleyecek birkaç ondalığa mâl oldu."

"Sonuç olarak 10. sıradayız ama dediğim gibi, umudumuzu artıracak kadar rekabetçiydik. Bu yüzden yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Yarın başlangıçtan itibaren zorlayıp, birkaç pozisyon kazanmaya ve sonunda bazı iyi puanlar için mücadele etmeye çalışacağım." dedi.