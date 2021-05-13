Ricciardo: "McLaren'la şampiyon olmak istiyorum"

Daniel Ricciardo, uzun süredir Formula 1'de olmasına ve iyi performanslar sergilemesine rağmen şampiyon olmayı başaramadı.

Bu yıl McLaren'a katılan Ricciardo, önümüzdeki yıllarda McLaren'da kalmaya devam edecek.

Şampiyon olamama ihtimali konusunda endişeli olup olmadığı sorusuna Ricciardo, "Doğrusu, korktuğumu söyleyemem. Yeterince tecrübem var, böyle bir hedefe ulaşmanın kolay olmadığını anlıyorum. Yeteneklerimden asla şüphe etmedim ancak bu kadar yüksek seviyeli bir sporda hiçbir şeyin garantisi yok."

"Tavrım değişmiş değil, belki Formula 1'de bir 10 yıl daha geçirmeyeceğimi biliyorum fakat kendime güveniyorum, ancak 'şampiyonluğu kazanacağıma dair evimi bahse girerim' gibi bir şey söyleyemem. Bu sporda her şeyin nasıl gittiğini biliyorum ve başarı için pek çok faktörün kombinasyonu gerekiyor." dedi.

Avustralyalı pilot, McLaren'la şampiyon olabileceğine ise inanmaya devam ediyor.

Son olarak McLaren'la şampiyon olup olamayacağı sorusuna, "Geleceği tahmin edemesem de içtenlikle öyle olmasını umuyorum."

"Birçoğu McLaren'in başarılı olmasını istiyor. Bu takımın büyük bir geçmişi ve birçok başarısı var. Buna ek olarak McLaren ve Mercedes arasındaki işbirliğinin de büyük bir geçmişi var. Belki Formula 1'deki durum şu anda farklı olabilir, ancak McLaren'ın tekrar kazanmasını engelleyecek hiçbir şey görmüyorum." yanıtını verdi.

Ricciardo, beş yıl için şampiyonluğu ana adayının kim olacağı sorusuna, "Max yarışma arzusuna sahip olduğu sürece burada devam edecek, 30'undan sonra da bence Hamilton'da olduğu gibi mükemmel sonuçlar almaya devam edecek. Charles Leclerc ve Lando Norris de potansiyel yıldızlar. George Russell da bana göre hızlı bir araca sahip olduğu takdirde önde olacak."

"Şimdi sporcular profesyonel kariyerlerine çok daha erken yaşlarda başlıyorlar ve bu açıdan Formula 1 bir istisna değil. Fakat ben de bırakmak istemiyorum, aracın yapabileceği her şeyi açığa çıkarma isteğine sahip olduğum sürece, genç nesle söyleyecek çok şeyim olacak!"

"Her şey bana bağlı. Formula 1'de sadece tur atabilmek adına yer almak istemiyorum." cevabını verdi.

Ricciardo kariyeri boyunca HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault ve son olarak McLaren için yarıştı.

Daniel Ricciardo, McLaren, with his engineer Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images