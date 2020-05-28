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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren'la anlaşmadan önce Ferrari ile görüşmüş!

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Ricciardo, McLaren'la anlaşmadan önce Ferrari ile görüşmüş!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 May 2020 16:27

Daniel Ricciardo, 2021 sezonu için McLaren ile anlaşmadan önce Ferrari ile görüşme gerçekleştirdiğini kabul etti.

Ferrari, 2021 sezonu ve sonrası için Carlos Sainz'la anlaşırken, Renault pilotu Daniel Ricciardo da gelecek yıl için McLaren'la anlaşmıştı.

Ricciardo, Sebastian Vettel'in ayrılığından sonra Ferrari koltuğu için ana adaylardan birisi olmuştu ve daha önce Red Bull'la birlikte yarıştığı 2018'de de İtalyan ekiple görüşmüştü.

Avustralyalı pilot, gelecek yıl Vettel'in koltuğuna geçmek için Ferrari ile görüştüğünü ancak sonunda bir anlaşma yapılamadığını belirtti.

CNN ile yaptığı röportajda Ricciardo, "Birkaç yıl önce görüşmeler yapıldı ve temas her zaman devam etti."

"Bunu inkar etmeyeceğim, ama asla gerçek anlamda meyve vermedi."

“Neden gerçekleşmediğini gerçekten bilmiyorum. Bu işin içine derinlemesine girmeyi, hiçbir zaman çok fazla tercih etmedim. Herkes ismim ve arka planımda bulunan durumlar sebebiyle o koltuk için iyi olacağımı düşündü. Ama böyle durumlarda duyguların bana yol göstermesine izin vermemeye çalışıyorum." dedi.

Ricciardo, 2019'daki etkileyici yılın ardından Carlos Sainz'ın Ferrari ile yarışmaya başlamasını da anlıyor.

Ricciardo, “Carlos'un takıma neden uygun olduğunu görebiliyorum. Bu yüzden 'neden ben değilim?' diye sormuyorum."

"Carlos çok güçlü bir 2019 yılı geçirdi. Şu anda biraz popüler bir isim ve sanırım bulundukları yere iyi uyuyor." dedi.

Ricciardo, 2019 için Renault ile anlaşmadan önce McLaren'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

Avustralyalı pilot, neden McLaren'ı seçtiği sorusuna yanıt verirken, bunun hakkında çok düşündüğünü ve elinde birden fazla sebep olduğunu belirtti.

"Hiçbir karar açık ve hazır değildir. Aniden ampulün yandığı ve kendi kendime 'Evet, yapmam gereken şey bu' dediğim herhangi bir an yoktu. McLaren'de gördüğüm ve benim için belirleyici olan herhangi bir şey yoktu. Aynı şekilde Renault'da beni oradan ayrılmak zorundaymış hissi veren belirli bir şey de yoktu."

"McLaren ile ilk tartışmalar 2018'den önce yapıldı ve tüm bu süre boyunca devam etti. Bu, çabucak aldığınız bir karar değildi. Ayrıca her iki takımı karşılaştırmanın gerçekten adil olduğunu düşünmüyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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