Ricciardo, McLaren'ın gelişen performansıyla cesaretlendi

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Sezona zorlu bir başlangıç yapan McLaren için Albert Park'taki yarış, önceki yarışlara kıyasla çok güçlüydü.

3. antrenman seansında en hızlı isim olan Lando Norris, sıralamalarda 4. oldu. Yarışın başında iki sıra kaybeden Norris ve takım arkadaşı Ricciardo, yarışın çoğunda arka arkaya ilerlediler ve sonunda 5. ve 6. olarak güçlü puanlar kazandılar.

Ricciardo, "Bizim için pürüzsüz bir hafta sonu oldu ve beklediğimizden daha erken bir şekilde geliştik. Hafta sonunu en iyi bu şekilde özetleyebiliriz. Bu hafta sonunu böyle kabul edeceğiz."

"Bahreyn'in ardından hâlâ çok pozitiftim ve durumu tersine çevirebileceğimizi biliyordum. Bunun şu anda olmasını beklemiyordum, bu yüzden bu sonucu kesinlikle kabul ediyorum."

"Tüm hafta sonu hepimiz için daha pürüzsüz geçti. Yarışın bazı bölümleri benim için daha rekabetçiydi. Başlangıçta orta lastiklerle güçlü hissettim. Ancak sert lastiklerle, son 3 çeyrekte biraz geriledim."

"Sonrasında biraz performans buldum ancak yarış içerisinde hâlâ daha iyi olabileceğim alanlar var."

"Ancak evet, son birkaç yarışa göre takımın sonucu süperdi." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ricciardo'nun iyimserliğine, takımın bu sonucu büyük bir güncelleme olmadan mevcut aracı daha iyi anlayarak ulaşması ekstra katkı sağlamış oldu.

Ricciardo, "İlk birkaç yarışın ardından çok iyimser olmamın nedeni bu. İlk başta sonuçlarımız oldukça kötüydü ancak bu yeni araçlarda her şeyi anlamadığımızı da biliyordum. Bu yüzden bir şeyler bulabileceğimizi düşünüyordum."

"Bunun 3. yarışta olmasını beklemiyordum ancak bu sonucu, burada, evimde gösterdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

İyimserliğine rağmen Ricciardo, daha istikrarlı bir şekilde bu tür sonuçlar almaları gerektiğini düşünüyor.

Ricciardo, "Yarışın bazı bölümlerinde kesinlikle iyi şeyler çıkaracağımı düşünüyorum. Bazı yerlerde hâlâ bir şeyler deneyip öğrenmemiz lazım."

"Pistin bazı bölümlerinde daha yavaş olduğumun farkındaydım. 3. ve 4. virajlar arasında istikrarlı bir şekilde yavaştım ve orayı aşamadım. Bu yüzden kendimden ve aracımdan nasıl daha fazlasını alabileceğimi anlamam lazım."

"Muhtemelen o seviyede daha istikrarlı çalışmam gerekiyor. Bunu yapmaya ve bu konuyu aşmaya çalışacağım." dedi.

Ricciardo, bu senenin en iyi sonucunu 128.294 seyircisinin önünde almayı başardı. Avustralya GP, hafta sonu boyunca yaklaşık 420 bin seyirciye ulaşarak bir rekor kırmış oldu.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images