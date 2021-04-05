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Ricciardo: "McLaren'ın geleceği çok parlak"

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, Editör

McLaren'ın Avustralyalı pilot, takımın kötü günlerden çıkıp, iyi bir geleceğe sahip olmasının İngiliz ekibi tercih etmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Ricciardo: "McLaren'ın geleceği çok parlak"

Daniel Ricciardo, Red Bull'dan ayrılma kararı aldığı dönemde McLaren'dan teklif almış ancak o noktada "daha doğru" olduğuna inandığı Renault'nun teklifini kabul etmişti.

Avustralyalı pilot, iki yıl yarıştığı Fransız üreticiyle pek çok iyi yarış çıkardı ve geçen yıl takımına iki podyum getirdi.

Ancak Ricciardo, iki yılın ardından Renault ile olan ortaklığını sonlandırıp, McLaren'ın teklifini kabul etti.

McLaren, son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve yapı olarak da artık çok iyi durumda. Sponsorların çoğu İngiliz ekibe ilgi gösteriyor.

Ricciardo da takımın son yıllarda attığı adımların, kendisini İngiliz ekibe geçmeye ittiğini belirtti.

Neden McLaren'ı seçtiğini anlatan Ricciardo, "McLaren'la sözleşme imzaladığım zaman, bunun gerçek sebebi sadece 2019'da attıkları adımdı.

"Bence bütün padokun dikkati Mclaren'a döndü ve takımın karanlık zamanlarının geride kalıp, artık iyileşme yolunda olduğunu gördüler. O anda böyle hissettiğim için bu kararı verdim."

"2019'da her şeyi bir araya getirmeyi başardıklarını düşünüyorum. Tüm parçaları bir araya getirmeyi başardılar ve önümüzdeki yıllarda potansiyellerini gösterebilirler."

"Anlaşmayı 2020'nin başında imzaladım ve geçen yıl McLaren'ın bir adım daha ileri gittiğini gördük. Bu takımın diğerlerinden daha umut verici olduğunu düşünüyorum."

"McLaren'a geldiğimde, burada gördüğüm her şeyi sevdim. Tabii ki yılın geri kalanında ne olacağını asla bilemezsiniz, ama şu anda işlerin gidişatından memnunum. McLaren'da herkes çok rahat ve bu güzel bir şey." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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