Ricciardo, McLaren'ın düzelmesinin zaman almasını bekliyor

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Avustralyalı pilot sezonun ilk iki yarışında puan alamadı ve son yarış Suudi Arabistan GP'de yolda kaldı.

Ricciardo, içerisinde bulundukları durum karşısında gerçkçi olduğunu ve hızlı bir şekilde durumu tersine çevirmelerini beklemediğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Ricciardo, "Evet, uzun bir beklemeye hazırım. Mental açıdan buna hazır olmanız gerek."

"Olur da iki yarış içerisinde ilk 5 için mücadele edersek, bunu bonus olarak kabul ederiz."

"Ancak zihinsel olarak sakin, soğukkanlı, sağduyulu ve mantıklı kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu an için ihtiyacımız olan şeyin 0.3 - 0.4 sn olmadığını anlamanız gerek. Galibiyet mücadelesi vermek istiyorsak, bir saniyeden fazlasına ihtiyacımız var."

"Bu yüzden işlerin bir gecede düzeleceğinden şüpheliyim. Sabırlı olmalıyız. Takımın iyiliğini düşünmeliyiz, bunu yapmamız önemli. Şu anda kargaşaya neden olmak için erken." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Her şeye rağmen Ricciardo, sene içerisinde daha iyi bir noktaya gelecekleri konusunda takımına güvendiğini söyledi.

Ricciardo, "Bu olacaksa, kesinlikle hayal ettiğimiz zamandan biraz geç gelecek. Bu sene içerisinde bir noktada yarış kazanacak olursam buna şaşırmam çünkü hâlâ bu takıma ve takip ettiğimiz prosedürlere inanıyorum."

"Bu işi başaracak insanlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Andreas Seidl gibi insanlara %100 inanıyorum ve güveniyorum."

"Açıkçası bir hafta önce kriz modundaydık. Bunu hızlı bir şekilde aştığımızı düşünüyorum."

"Ancak durumu tersine çevirmemiz gerektiği doğru. Onun, en azından bunu başaracak en iyi isimlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Belki de 6 ay sonra bana nasıl olduğumuzu sorduğunuzda, içerisinde bulunduğumuz noktaya şaşırmıyor olacağım." dedi.