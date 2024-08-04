Ricciardo: "McLaren'ın bu kadar ilerleme kaydetmesini beklemiyordum"

Daniel Ricciardo iki yıl boyunca McLaren ile yarıştı ve 2022'nin sonunda İngiliz ekiple yollarını tamamen ayırdı.

Bu ayrılıktan kısa bir süre sonra McLaren, düzenli olarak galibiyetler ve şampiyonluk için mücadele etmeye başladı

Avustralyalı pilot, McLaren'in mevcut durumu hakkında yorum yapması istendiğinde, eski takımından böyle bir ilerleme beklemediğini kabul etti.

Ricciardo şöyle konuştu: "McLaren için yarışırken çoğu zaman zorlukların üstesinden gelmek ve savaşmak zorunda kaldım."

"Onların böyle bir ilerleme kaydetmesini bekliyor muydum? Beklediğimi söylemeyeceğim, çünkü bu noktaya geleceklerini düşünmüyordum.

"Sanırım iki yıldan kısa bir süre içinde bu kadar gelişmeleri ve şu anda muhtemelen en hızlı araca sahip olmaları bir bakıma herkes için sürpriz oldu."

"Fakat hayıflanıp, o aracın içerisinde olabilirdim diye düşünmüyorum. Bu bir spor ve bazen böyle şeyler oluyor."

"Formula 1'de herhangi bir takımın kısa sürede büyük adımlar atabileceği gerçeğini kabul etmelisiniz."