Ricciardo: "McLaren'den ayrılırken emekli olma ihtimalim yarı yarıyaydı"

Avustralyalı pilot, Woking merkezli takımında bir türlü kendini bulamadı ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kala takımdan ayrıldı.

Sadece performans açısından zorlanmakla kalmayan Ricciardo, McLaren aracının kendisine olan güvenini emdiğini ve ilk kez pes etmeyi düşündüğünü itiraf etti.

Renault'da başarılı bir dönem geçiren Ricciardo'nun 2021'de McLaren'e geçmesi onun için akıllıca bir adım gibi gözüküyordu. Ancak Avustralyalı pilot, McLaren'deki ilk yılında Monza'da elde ettiği galibiyet dışında kendini bulmakta zorlandı ve takım arkadaşı Lando Norris tarafından düzenli olarak mağlup edildi.

İkinci yılının sonuna doğru, neredeyse yeteneğine olan güvenini kaybetmiş gibi görünen Ricciardo, F1'den emekli olmasının yarı yarıya olasılıkta bir karar olduğunu kabul etti.

Abu Dabi'de verdiği demeçte Ricciardo, "Bir yıl önce burada otururken 'bu benim son yarışım olabilir mi' diye düşünüyordum. Bunu söylerken abartmıyorum. Gerçekten bilmiyordum. Dürüst olmak gerekirse yarı yarıya diye düşündüm."

"Geçirdiğim yılı ve elimi [sakatlığı] unutmak için. Kendimi biraz yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Yeniden enerjik hissediyorum ve kesinlikle arkama aldığım ikinci bir rüzgâr var." dedi.

Ricciardo ayrıca F1'e dönüşünün beklediğinden daha erken olduğunu, ilk planının bir yıl ara vermek olduğunu ancak Red Bull için üçüncü pilot rolünü yerine getirmesine rağmen yarışlara dönme isteğinin giderek güçlendiğini söyledi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M

Ricciardo, "Eğer bu yıl hiç yarışmasaydım, 12 ay boyunca hiç yarışmasaydım, sanırım bu hiç sorun olmazdı. Çünkü ara vermek bana gerçekten çok faydalı oldu ve bana çok şey kattı."

"Neyse ki o altı ay içinde yeterince şey buldum. Eğer bana Ocak ayında 'Tamam, Budapeşte'de AlphaTauri'ye mi katılacaksın? Nasıl hissediyorsun?" diye sorsaydınız. 'Muhtemelen hazır değilim, biraz daha zamana ihtiyacım var' derdim."

"Ama o noktadan sonra her şey çok daha anlamlı hale geldi. F1 otomobili sürmek, yeniden eğlenceli hissettiriyor ve sıralamalarda 14. olsam bile yine de eğleniyordum."

"Ara verdiğimde biraz perspektif sahibi olmayı gerçekten düşünmek istedim. Bu spordan aldığım keyif sonuçlara dayalı olmamalı değil ama her seferinde kazanmak da gerekmiyor."

"Sanırım tamamen mutlu ve rahat olduğum yere o zaman geldim, o zamanlar gridde 10. sıradaki takım için sürüyordum. Geçen yıl, arkada mücadele eden bir araca geri dönmek istemediğimi söyledim ama bu yavaş yavaş daha mantıklı gelmeye başladı." dedi.