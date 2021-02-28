Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
244 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
265 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
279 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
286 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"

Ekleyen:
, Editör

Daniel Ricciardo, yeni takımı McLaren'de sadece bir sürücü olmak istemediğini ve takımının kendisini dinlemesini umduğunu söyledi.

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"

Renault'dan rakip McLaren'e geçiş yapan Ricciardo, Woking merkezli takım ile 2021'den itibaren geçerli olacak olan üç senelik bir anlaşma imzaladı.

Geçtiğimiz hafta yapılan tanıtımdan sonra Silverstone'da gerçekleştirilen shakedown testinin ardından araç hakkındaki ilk düşüncelerini paylaşan Ricciardo, McLaren Teknoloji Merkezi'ndeki (MTC) mevcudiyetini hissettirmek istediğini söyledi.

Ricciardo'nun açıklamaları şu şekildeydi: "Sanki sesinizin olduğu bir oda içerisinde oturuyorsunuz ve yeterli bilgi ile beraber, sizin söyledikleriniz uygulanacak."

"Bu nedenle ben, takımın tüm alanlarına entegre olmanın, bir sürücü olmaktan ve sadece bir sürücü olmaktan daha fazla gücü olduğuna inanıyorum."

"Bence her odada oturabilmenizin ve bir varlığınızın olabilmesi en önemli şey, aynı zamanda yapılması en zor şey."

Hispania/HRT ile 2011 sezonunun ortasında F1'e adım atan Avustralyalı pilot, 2021'de Formula 1'deki 10. tam zamanlı sezonuna giriş yapacak.

Ricciardo, deneyiminin ve yedi yarış kazanmasına yardımcı olan yeteneğinin, McLaren tarafından bir değer olarak görülmesini umuyor.

Yeni bir takıma katılmaktaki en zor şeyin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Ricciardo, "Bence aralarına katılmak, takımın bir parçası gibi hissetmek en zor şey."

"Sadece işin sürüş kısmına değil ancak her şeye entegre olmak lazım - mühendisliğe, işin strateji kısmına da."

"MTC'de sadece kendi mühendisimle de değil, tüm yarış departmanı ile pek çok toplantıya katıldım."

 

Ricciardo, 2021 sezonunda gridde bulunan 10 Formula 1 takımının da podyum için şansı olacağına inandığını söyledi: "Tüm takımların podyum için şansı olacakmış gibi görüyorum, her takımın olmasa bile çoğunun."

"Yeniden her şey sıkışık olacak ancak onlar (podyumlar) benim için bir motivasyon ve umuyorum ki deneyimim de bu mücadelede farkı ortaya koyan etken olacak."

"Geçtiğimiz sene gridin büyük bir çoğunluğu ile oldukça keskin bir rekabet vardı."

"Biliyorum ki tüm takımlar değil, ancak geçen senekine kıyasla daha fazla takım podyum mücadelesi verecektir, bu nedenle rekabet daha da fazla olacak."

"Hâlâ arkasında hedef olan takım Mercedes olacak, ancak kalan takımlar olarak bizler de bu farkı kapatmaya çalışıyoruz, bu nedenle rakip Ferrari veya başka bir takım olacak olmasına rağmen bence her şey birbirine yeniden yakın olacak."

"Tabii ki de şu anda Carlos (Sainz) Ferrari'de, bu da önemli olan bir şey, ancak ben genel olarak baktığımda tüm grubun öndeki farkı kapamaya çalışacağını düşünüyorum."

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"

Önceki haber

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar McLaren
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"

2s
2
Formula 1

Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"

39 dk
3
Formula 1

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"

1s
4
Formula 1

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi

1g
5
Formula 1

Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey

1g
Son Haberler
Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"
F1

Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"

39dk
Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"
F1

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"

1s
Hamilton: "Irkçılığa karşı savaşmaya devam edeceğim!"
F1

Hamilton: "Irkçılığa karşı savaşmaya devam edeceğim!"

1s
Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"
F1

Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"

2s
Leclerc, Ferrari'nin Le Mans Hiper aracını sürmeye sıcak bakıyor
WEC

Leclerc, Ferrari'nin Le Mans Hiper aracını sürmeye sıcak bakıyor

3s
Son Videolar
Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri 04:58
Formula 1
8s

Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri

Max Verstappen ve Sergio Perez RB16B'yi Silverstone'da sürdü 01:39
Formula 1
26 Şub 2021

Max Verstappen ve Sergio Perez RB16B'yi Silverstone'da sürdü

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi 02:52
Formula 1
26 Şub 2021

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor 07:32
Formula 1
24 Şub 2021

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared 00:24
Formula 1
24 Şub 2021

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared

Efe Kahya More from
Efe Kahya
Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"
Formula 1 / Son dakika

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"

Diriyah E-Prix: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bird kazandı! Diriye E-Prix
Formula E / Yarış raporu

Diriyah E-Prix: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bird kazandı!

Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"
IndyCar / Son dakika

Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"

More from
Daniel Ricciardo
Norris şimdiden simülatörde Ricciardo'dan bir şeyler öğrenmeye başlamış
Formula 1 / Son dakika

Norris şimdiden simülatörde Ricciardo'dan bir şeyler öğrenmeye başlamış

Ricciardo: "Kahramanım olan Earnhardt'ın ölümü, beni çok etkiledi"
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Kahramanım olan Earnhardt'ın ölümü, beni çok etkiledi"

MCL35M ile ilk testini tamamlayan Ricciardo: "Her şey yolunda gidiyor"
Formula 1 / Son dakika

MCL35M ile ilk testini tamamlayan Ricciardo: "Her şey yolunda gidiyor"

More from
McLaren
McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik
Formula 1 / Analiz

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik

Brown sprint yarış fikrini "cesaret verici" bulurken, Norris temkinli yaklaşıyor
Formula 1 / Son dakika

Brown sprint yarış fikrini "cesaret verici" bulurken, Norris temkinli yaklaşıyor

McLaren'ın 2021'deki belirsiz hedefi ne olacak?
Formula 1 / Analiz

McLaren'ın 2021'deki belirsiz hedefi ne olacak?

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"

Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi

Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey

Hamilton: "Irkçılığa karşı savaşmaya devam edeceğim!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Irkçılığa karşı savaşmaya devam edeceğim!"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Binotto, 2022 hazırlıkları için 2021'de bazı yarışlara katılmayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, 2022 hazırlıkları için 2021'de bazı yarışlara katılmayacak

Son Haberler

Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"

Hamilton: "Irkçılığa karşı savaşmaya devam edeceğim!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Irkçılığa karşı savaşmaya devam edeceğim!"

Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.