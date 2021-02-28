Ricciardo: "McLaren'de sesimi duyurmak istiyorum"

Renault'dan rakip McLaren'e geçiş yapan Ricciardo, Woking merkezli takım ile 2021'den itibaren geçerli olacak olan üç senelik bir anlaşma imzaladı.

Geçtiğimiz hafta yapılan tanıtımdan sonra Silverstone'da gerçekleştirilen shakedown testinin ardından araç hakkındaki ilk düşüncelerini paylaşan Ricciardo, McLaren Teknoloji Merkezi'ndeki (MTC) mevcudiyetini hissettirmek istediğini söyledi.

Ricciardo'nun açıklamaları şu şekildeydi: "Sanki sesinizin olduğu bir oda içerisinde oturuyorsunuz ve yeterli bilgi ile beraber, sizin söyledikleriniz uygulanacak."

"Bu nedenle ben, takımın tüm alanlarına entegre olmanın, bir sürücü olmaktan ve sadece bir sürücü olmaktan daha fazla gücü olduğuna inanıyorum."

"Bence her odada oturabilmenizin ve bir varlığınızın olabilmesi en önemli şey, aynı zamanda yapılması en zor şey."

Hispania/HRT ile 2011 sezonunun ortasında F1'e adım atan Avustralyalı pilot, 2021'de Formula 1'deki 10. tam zamanlı sezonuna giriş yapacak.

Ricciardo, deneyiminin ve yedi yarış kazanmasına yardımcı olan yeteneğinin, McLaren tarafından bir değer olarak görülmesini umuyor.

Yeni bir takıma katılmaktaki en zor şeyin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Ricciardo, "Bence aralarına katılmak, takımın bir parçası gibi hissetmek en zor şey."

"Sadece işin sürüş kısmına değil ancak her şeye entegre olmak lazım - mühendisliğe, işin strateji kısmına da."

"MTC'de sadece kendi mühendisimle de değil, tüm yarış departmanı ile pek çok toplantıya katıldım."

Ricciardo, 2021 sezonunda gridde bulunan 10 Formula 1 takımının da podyum için şansı olacağına inandığını söyledi: "Tüm takımların podyum için şansı olacakmış gibi görüyorum, her takımın olmasa bile çoğunun."

"Yeniden her şey sıkışık olacak ancak onlar (podyumlar) benim için bir motivasyon ve umuyorum ki deneyimim de bu mücadelede farkı ortaya koyan etken olacak."

"Geçtiğimiz sene gridin büyük bir çoğunluğu ile oldukça keskin bir rekabet vardı."

"Biliyorum ki tüm takımlar değil, ancak geçen senekine kıyasla daha fazla takım podyum mücadelesi verecektir, bu nedenle rekabet daha da fazla olacak."

"Hâlâ arkasında hedef olan takım Mercedes olacak, ancak kalan takımlar olarak bizler de bu farkı kapatmaya çalışıyoruz, bu nedenle rakip Ferrari veya başka bir takım olacak olmasına rağmen bence her şey birbirine yeniden yakın olacak."

"Tabii ki de şu anda Carlos (Sainz) Ferrari'de, bu da önemli olan bir şey, ancak ben genel olarak baktığımda tüm grubun öndeki farkı kapamaya çalışacağını düşünüyorum."