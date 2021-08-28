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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Ricciardo: "McLaren'daki en iyi sıralama seansımdı"

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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Belçika Grand Prix’sinde cumartesi gününü 4. sırada tamamlarken McLaren ile en iyi sıralama seansını geçirdiğini söyledi.

Ricciardo: "McLaren'daki en iyi sıralama seansımdı"

Spa’daki yağmurlu ve bol olaylı sıralama turlarında Daniel Ricciardo, son bölümdeki 2:0.864’lük turuyla 4. sıraya yerleşti. Böylelikle, yeni takımı McLaren’da sezonun ilk yarısı boyunca oldukça zorlanan Ricciardo, Woking merkezli ekip için en iyi sonucunu elde etmiş oldu. 

Öte yanda takım arkadaşı Lando Norris ise ilk iki bölümü de ilk sırada tamamlamasına rağmen son bölümde Eau Rouge’da büyük bir kaza yaptı ve ardından kontroller için hastaneye sevk edildi. 

Cumartesi günü ardından konuşan Ricciardo, bu kaza hakkında şöyle konuştu: “İlk olarak tabii ki hemen takıma radyo üzerinden [Lando’nun] iyi olup olmadığını sordum. Bu çok önemliydi. Bu, takvimdeki en hızlı virajlardan biri. Bu yüzden elbette Eau Rouge’daki her kaza çok büyük oluyor.”

 “Şanslıyız ki kazanın etkisi darbede emilmişti. Bu çok iyiydi. Yani büyük sağlam bir çarpma değildi, araç biraz yavaşlayarak durdu. Bu genel olarak biraz fazla enerji alıyor. Bu yüzden, bunun olumlu olduğunu söylemek istemiyorum ama şartlara göre [olabilecek en iyi senaryoydu].”

Ayrıca Ricciardo, koşulların sürekli değiştiği seansı geçiş lastikleriyle bitireceklerinin aklından geçmediğini söyledi.

“Seansı geçiş lastikleriyle bitireceğimizi hiç düşünmemiştim. Pistin nasıl bu kadar [hızlı] kuruduğunu bilmiyorum. Tahmin edilmesi çok zordu.”

Sıralama seansının en çok dikkat çeken noktalarından biri de Williams pilotu George Russell’ın ikinci olmasıydı ve Avustralyalı pilota ikinci olmasının mümkün olup olmadığı sorulduğunda Ricciardo, “George harika bir iş çıkardı. Koşullar ne olursa olsun çok iyiydi.”

“Dördüncü olmam konusunda mutluyum ve takımım, George’un ikinci olduğunu söyleyince ‘ah, ne kadar mutlu olmam gerekiyor emin değilim” diye düşündüm ama o [George], harika bir iş çıkardı. Zaten tüm yıl boyunca inanılmaz bir iş ortaya koydu.”

“Benim açımdan ise McLaren ile en iyi sıralama seansımdı. Bu yüzden, bu olumlu noktaya bakmalıyım. Tabii ki takımın Lando’nun [aracıyla] çok işi var ama önemli olan iyi olması ve bardağın dolu tarafına bakacağız.” dedi.

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