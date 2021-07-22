Ricciardo, McLaren’da yaşadığı zorluklara sinirlenmeyi bırakmış

Avusturyalı pilot, sürüş stilini MCL35M’e uyarlamaya çalışırken sezon boyunca, takım arkadaşı Lando Norris’e ayak uydurmakta zorlandı.

Son zamanlarda, Ricciardo’nun ilerleme kaydettiğine dair işaretler ortaya çıkmaya başladı ve 32 yaşındaki pilot Silverstone’da, Norris’in sadece 1 sıra gerisinde 5. olarak finiş gördü.

Ricciardo, “Zaman zaman hâlâ sinir bozucu olabiliyor. Fakat sanırım sinirlenme aşamasını geçtim ve şu anda araçtan biraz daha fazlasını çıkarmam gerektiği gerçeğini kabullendim. Muhtemelen bunu açıklamanın en iyi yolu bu olacaktır.”

“Bu yüzden, benim için yeni bir şey değil. Bunu biliyorum ve bu sürecin devam edeceğinin farkındayım.”

“Başta paniğe kapılmadım ama zaman kaybettiğimin farkındaydım ve sadece nerede bu zamanı kaybettiğimi anlamaya çalışıyordum. Bu, tur başına 0.3 ya da 0.4 saniye kazanmama yardımcı olmalıydı.” dedi.

Ricciardo, Silverstone’daki hafta sonunun motivasyonunu artırdığını kabul etse de bu pistte, tek tur performansının yarış performansına kıyasla daha güçlü olduğunu hissettiğini belirtti.

Motorsport.com’a Britanya Grand Prix’si hakkında verdiği demeçte Avusturyalı pilot, “Kağıt üzerindeki sonuçlarımdan çok daha mutluyum çünkü bu yıl ilk kez, ilk 5’te yer aldım.”

“Ayrıca Lando da yine ilk 5’teydi. Bu yüzden, takım için iyi puanlar topladık. Elbette Ferrari de güçlü bir hafta sonu geçirdi.”

“Bence hâlâ hızımızın bir kısmını açığa çıkaramadık. Bu ilginç çünkü genelde aracın sınırlarını zorladığınız tek turda daha eksiğim ve herkesin bir pozisyona yerleştiği yarışlarda daha iyiyim.”

“Fakat bu hafta sonu, bunun tam tersi oldu. Yarışta, araç dolu depoyla daha fazla hareket etmeye başladı ve benim aracı daha fazla kontrol etmeye çalışmam gerekti. Henüz istikrarlı bir şekilde her yarışta, aracı sınırlarda sürmeye başlayamadım.”

Ayrıca Ricciardo, yarışta Ferrari pilotu Carlos Sainz’ın baskısı altında kalmasının onun sınırları zorlamasına neden olduğunu da ekledi ve bu konuda şöyle konuştu: “Yarışın sonunda, hatta büyük bir kısmında Carlos’un hemen arkamda olması ve bana baskı uygulaması, bazı virajları en iyi şekilde dönmemi sağladı.”

“Bence bu sınırları bulmama yardımcı oldu. Bu kesinlikle cesaret verici bir şeydi. Carlos’ın temiz havada kesinlikle daha hızlı olduğunu biliyordum ama bu duruma rağmen ilk 5’e girmek çok motive ediciydi.”

Ayrıca McLaren pilotu, takım arkadaşına ya da diğer rakiplerine odaklanmadığını ve sadece kendi sürüşüyle ilgilendiğini belirtti.

“Yine de kesinlikle verilere bakıp nerede gelişebileceğimi göreceğim. Fakat evet, sıralama turları boyunca kendime güvenim tamdı.”

“Araçta kendimi rahat hissediyordum ve [Lando] ya da diğer rakiplerim konusunda dikkatim dağılmıyordu. Yani zihinsel açıdan iyi bir hafta sonuydu.”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images