Ricciardo, McLaren'da yaşadığı sıkıntıların ardından kendisine odaklandı

Bu isimlerden birisi genç yaşına rağmen oyununun zirvesindeyken ve neredeyse her hafta sonu aracından maksimumu alırken; diğeri aracına alışmakta sıkıntı yaşaması nedeniyle zorlanmaya devam ediyor.

Ricciardo'nun iyi iş çıkarıp Avusturya'daki gibi 7. olduğu yarışlarda dahi Norris, deneyimli takım arkadaşını gölgede bırakmayı başarıyor.

Bir takım oyuncusu olarak Ricciardo, Norris'in gösterdiği gelişimden memnun olduğunu ve onun performansının MCL35M için kıstas noktası olduğunu düşünüyor.

Ancak yine de bu durum Ricciardo'nun hayatını kolaylaştırmıyor. Avustralyalı pilot, yaşadıklarının ardından genç takım arkadaşının performansı karşısında endişelenmeme kararı aldı.

Avusturya GP'nin ardından Motorsport.com'a konuşan Ricciardo, "Sebebi her ne olursa olsun, performans açısından beklenmedik ve çok zorlu bir yarış olduğunu hissediyorum."

"Sanırım benim için ilerlemenin en iyi yolu bu durumu kabullenmek. Daha fazlasını bekliyor muydum? Kesinlikle. Ancak her hafta sonuna Lando'dan daha hızlı olmayı umarak girersem, sonunda muhtemelen bu sporda içerlenirim çünkü istediğim noktaya gelmem biraz zaman alacak."

"Açık bir şekilde bir şeyler eksik. Araç içerisinde, özellikle son 3 haftadır daha iyi hissediyorum. "

"Şu anda beyaz bayrak salladığımı (pes ettiğimi) söylemek istemiyorum. Sadece bu konuya çok fazla odaklanarak çok fazla enerji kaybetmek istemiyorum. Onun çok iyi sürdüğünü kabul ediyorum. Amacım tabii ki daha yakın ve aynı zamanda takıma yardımcı olmak." dedi.

Bir başka deyişle, Ricciardo şu anda sadece kendisine odaklanmış durumda: "Durum bu. Diğer şeylerle yolunuzu kaybedebilirsiniz. Benim gibi 32 yaşındaki birisi için bu muhtemelen doğru şeydir. Kendime odaklanmalıyım. Ardından yavaş yavaş ilerleyeceğim."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Ricciardo; Monako ve Bakü yarışlarında normal pistlerde gerçekleştirilecek 3 yarışın, özellikle de aynı pistte 2 yarış gerçekleştirilecek olmasının kendisine yardımcı olacağını söylemişti.

Ricciardo, Fransa'da sıralamalarda 10. olup yarışta 6. olurken damalı bayrakta Norris'in 11.8 sn arkasındaydı. Steiermark GP'ye 13. sıradan başlayan pilot yarışta 8. sıraya kadar yükseldi ancak ardından motor sorunuyla geriledi.

Avusturya GP'de ise Ricciardo, orta gruptaki pilotlarla mücadele edip 7. olmayı başardı.

Ricciardo, "Evet, daha iyiydi. İhtiyacım olan tarzda bir gündü. Takım için de 7. olup iyi puanlar kazanmam güzeldi."

"Şahsen kendim şampiyonluk mücadelesinde olmadığım için puanlar, benim için tam olarak öyle olmasa da önemsiz. Benim için önemli olan eğlenmek, mücadelelere girmek ve iyi durumda olmak."

"Ben de bunu yaptım. Sonunda biraz puan aldık ve bu hoştu. Yarıştan keyif aldım. İstediğiniz sonucu alamadığınızda, yarıştan keyif almak çok zor oluyor. Bu yüzden bu yarışta daha fazla tatmin olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo, yarışlarda zorlansa da ilk turlarda iyi iş çıkarmaya devam ediyor. Yarışın startında George Russell ve Carlos Sainz'ı geçmeyi başaran Ricciardo, ardından Sergio Perez ve Charles Leclerc'i geçmeyi başardı.

Ricciardo, "Yaşlanıyor muyum bilmiyorum ancak ilk turlar sanki bulanıklaşıyor. 7. viraja girerken George'u geçtiğimi hatırlıyorum ancak geri kalan şeyleri pek hatırlamıyorum. İlk turda 2 araç, güvenlik aracından sonra 2 araç geçtiğimi hatırlıyorum."

"Bu açıdan ilerlemek iyiydi ve buna ihtiyacım vardı çünkü sıralamalarda geride kalmıştım. Eğlenceli bir yarıştı. Pist dışına çıkan ve ceza alan isimler vardı."

"Pistte büyük ekranlar olduğu ve çok fazla uzun düzlük olduğu için, neler olduğunu görebiliyorsunuz." dedi.

Ricciardo her ne kadar pazar günkü yarıştan keyif alsa da, 5 saniyelik cezasına rağmen takım arkadaşının damalı bayrağı kendisinin 40 sn önünde geçtiğinin farkında.

Avustralyalı pilot, mühendisleriyle yaptığı çalışmalarla sürüş stilini aracına uydurmaya çalışsa da hâlâ zorlanmaya devam ediyor olduğu için pek mutlu değil.

Ricciardo, "Biraz hayal kırıklığı yaşadım çünkü sıralamalarda oldukça mutluydum. Araç mükemmel olmasa da iyi hissettiriyordu. Yani 13.lükten daha iyi bir araca sahiptim."

"Her şey iyi hissettiriyordu. Sadece bunu kronometrede gösteremedik. Hissiyat açısından daha iyiye gidiyoruz. Belki her bir virajda 0.05 sn gibi kaybediyorum. Bilmiyorum. Araçta daha iyi hissediyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Olumlu taraftan bakmak gerekirse, geride kalan art arda 3 yarış Ricciardo'nun beklediği gibi ilerlemesine yardımcı olmuş gibi duruyor.

Ricciardo, "Kesinlikle yardımcı oldu. Geçen hafta sonu (Steiermark GP) ile bu hafta sonu verilerini kıyaslarsak, araçta gerekli olan daha fazla şeyi yaptım. Yani McLaren'daki sürüşümün çok fazla geliştiğini söyleyebilirim. Sadece sıralamalarda biraz üzüldüm çünkü ne yazık ki geliştiğimizi tur zamanına henüz yansıtamadık."

"Bu açıdan hâlâ biraz fazla bilinçli olduğumu ve aracı bu şekilde sürmeye çalışırken çok fazla enerji harcadığımı söyleyebilirim. Belki birkaç yarış sonra daha çok bilinçaltı ile sürebilir ve aracı daha fazla sınıra taşıyabilirim. Öyle olup olmayacağını göreceğiz." dedi.

Sıradaki yarış Ricciardo'nun 10 sene önce Red Bull'un desteği ile HRT takımıyla Formula 1'e girdiği Silverstone'da olacak. Silverstone pisti, Ricciardo'nun pek iyi olduğu pistlerden birisi olmadı. Onun şu ana kadar bu pistte aldığı en iyi sonuç, 2014'teki üçüncülük oldu.

Bu seneki Britanya GP hafta sonunda, herkes için yeni olan Sprint Sıralama formatı uygulanacak. Ricciardo, bu formatın kendisinin lehine olmasını umuyor.

Ricciardo, "Son 3 yarıştaki startlarıma bakarsak, ilk turlarda en az 2 sıra kazandım. Bu, pazar günkü yarış öncesinde birkaç sıra daha kazanacağım manasına gelebilir. Bu yüzden 2 kez start olacağı için mutluyum."

"Yani o seansa yarış gibi yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Rahat davranırsak, pazar günkü yarışa muhtemelen daha geriden başlayacağız. Bu durumda tüm riski pazar günü almak ve ön kanadı o zaman riske atmak gerekir."

"Şimdilik normal bir yaklaşıma sahip olacağımı, mümkün olduğu zaman saldırıp durumdan maksimumu çıkarmaya çalışacağımı söyleyebilirim." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, makes a pit stop Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sprint Sıralama formatı için ise Ricciardo, "Pit stoplar mücadeleyi eğlenceli kılıyor. Pit stoplar yapmaya, takımın olaya dahil olmasına alıştım."

"Takım iyi bir pit stop yaparsa, erken pit stopla ya da benzer bir stratejiyle pit stopta pozisyon kazanabilirsiniz. Bu durumda alınan sonuca ya da galibiyete herkesin katkısı olur. Spordaki takımın etkisini seviyorum. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Ricciardo son olarak McLaren'ın yakaladığı momentumu gördükçe, bu sene McLaren'e katılma kararından mutluluk duyduğunu kabul etti.

Ricciardo, "Şu an için sadece Lando yüksek performansa ve hıza sahip olabilir. Araç hızlı. Bu takıma gelecek seneki yeni kurallar için zorlaması konusunda çok fazla motivasyon sağlıyor. Araçtaki bu durum cesaret verici." dedi.