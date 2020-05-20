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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren'da yarış başı 400 bin ila 1 milyon dolar arası bonus kazanabilir

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Ricciardo, McLaren'da yarış başı 400 bin ila 1 milyon dolar arası bonus kazanabilir
Ekleyen:
, Editör
20 May 2020 20:27

Fransız Business Book GP gazetecisi Marc Limacher, Daniel Ricciardo'nun McLaren'la yaptığı anlaşmayla ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Daniel Ricciardo, 2018 sezonunun ardından Renault ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Ricciardo, bu anlaşmayla senelik 20 milyon euro kazanacaktı ve bu rakam, bonuslarla daha da büyüyecekti.

Buna göre Ricciardo, Renault'nun şampiyonayı ilk dört içerisinde bitirmesi halinde 5 milyon euro daha alacaktı. Ancak Fransız ekip beşinci olunca, Ricciardo bu bonusu elde edemedi.

Fransız pilot, geçtiğimiz hafta, 2021 ve sonrası için kendisini McLaren'a bağlayacak imzayı attı.

Fransız Business Book GP gazetecisi Marc Limacher, Ricciardo'nun McLaren'la imzaladığı anlaşmayla ilgili bazı detaylar verdi.

İddiaya göre Renault, yeni anlaşma için Ricciardo ile temasa geçti ve Avustralyalı pilota koronavirüs nedeniyle mevcut anlaşmasından %30 daha azını teklif edeceğini bildirdi.

Aynı dönemde McLaren ve Avustralyalı pilot arasında görüşmeler başladı. McLaren, Ricciardo'ya çok farklı bir teklifte bulundu.

Zak Brown'un yürüttüğü görüşmelerde McLaren, Ricciardo'ya bir yılı opsiyonlu üç yıllık sözleşme teklif etti.

Ricciardo'nun anlaşması 2021 ve 2022 yılını kapsıyor. Ayrıca sözleşmesinde 2023 için de opsiyonu bulunuyor.

Ricciardo şimdi 10 milyon euro sabit maaş alacak. Bu da Renault'da kazandığının yarısına denk geliyor. Fakat Ricciardo aynı zamanda 1 puan için 400.000 dolardan başlayan, 1 galibiyet için ise 1 milyon dolara kadar uzanan bir bonus kazanca sahip olacak.

McLaren, Ricciardo'nun sözleşmesine kendisine ne olursa olsun en fazla 31 milyon euro ödenebileceği maddesini de koydurdu.

Yani Ricciardo, ne kadar çok puan alırsa alsın en fazla 31 milyon euro kazanabilecek.

Böylelikle Renault'dan çok daha fazlasını kazanma şansı olacak. Özellikle McLaren'ın gelecek yıl Mercedes motoruna geçecek olması, Ricciardo'nun iştahını kabarttı.

Ricciardo, bu anlaşmayla potansiyel olarak üç yılda 93 milyon euroyu cebine koyabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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