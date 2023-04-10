Ricciardo: "McLaren'da neden sorun yaşadığımı artık anlıyorum"

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Daniel Ricciardo bu yıl Red Bull Racing'e geri döndü fakat ana yarış koltuğunda değil, yedek pilotluk koltuğunda yer alıyor.

Padokta ilk kez Avustralya Grand Prix'sinde yer aldı ve çoğunlukla tanıtımlarda yer alıp basınla konuştu.

Ricciardo, iki yıllık McLaren macerasında umduğunu bulamadığını kabul ediyor fakat artık bunun sebeplerini daha iyi anladığını söylüyor.

Speedcafe'e konuşan Ricciardo, "Sezon başladığı zaman, yıl sonuna kadar bir daha ara verme şansınız olmuyor."

"Sadece bir önceki yarış yaşananları hatırlayabilir ve analiz edebiliriz ancak resmi bütünüyle göremezsiniz."

Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Şimdi McLaren'daki iki yılımı hatırlıyorum ve bu iki yılın neden en iyi şekilde sonuçlanmadığını biliyorum."

"Her ne kadar 2022 sezonunun sonundan sadece birkaç ay geçmiş olsa da, gelecek yıl gride döndüğümde neyi farklı yapmak isteyeceğimi şimdiden biliyorum."

"Bu harika bir şey çünkü bu yıl yarışıyor olsaydım, bunları düşünme şansım olmazdı."

"Bu yılki hedeflerimden biri de gerçekten ne istediğimi ve ne istemediğimi anlamak. Artık bunu zaten biliyorum."

"Üst düzey bir takımda yer bulmak kolay değil fakat ne pahasına olursa olsun geri dönmek istemem."

"Yine den riskin fazla olması bana ilham veriyor. Bunun işleri daha zorlaştırdığının farkındayım ama kendime koyduğum hedef bu." dedi.