Ricciardo: "McLaren'da düştüğüm tuzaklardan kaçınmak istiyorum"

Son yedi aydır Red Bull test ve yedek pilotluğu görevinde bulunan Ricciardo, bu hafta sonundan itibaren Nyck De Vries'ten boşalan AlphaTauri koltuğuna geçecek.

Yarışlara geri döneceği için heyecanlı olan Ricciardo için iki büyük sıkıntı var: AT04'ün gridin en yavaş aracı olması ve viraj girişlerinde sıkıntı yaşaması.

Özellikle viraj girişleri konusu bir hayli sıkıntı yaratabilir, nitekim kendisinin McLaren'daki iki yıl boyunca en çok zorlandığı alan burasıydı.

Her şeye rağmen endişeye kapılmayan Ricciardo, sorunları çözebilmek için daha fazla zamana ihtiyacı olacağını düşünüyor.

Ricciardo, "Sanırım son birkaç yılda bana zarar veren şey, muhtemelen 'evet, bu araç bana uymuyor' diyerek tuzağa düşmemdi."

"Zaman zaman kendinizin en büyük düşmanı olabilirsiniz. McLaren ile ilk sıralama turuma geri dönüyorum, harika bir sıralama seansı geçirmiştim. Henüz hiçbir şey bilmiyordum."

"Dolayısıyla araçla ilgili pek fazla düşünmemeye çalışıyorum. Aracın sınırlamaları olacağını biliyorum ve bir hafta önce kullandığım araç [RB19] kadar iyi hissettirmeyeceğinden eminim.

"Yine de sorun yok. Geçen hafta simülasyondaydım, araç iyi görünüyordu. Verimli bir simülasyon seansını geride bıraktık."

"Açıkçası bunun işe yarayıp yaramadığını görmemiz gerekiyor ama evet, yarın sürdükten sonra bir daha sormanız gerek." dedi.

Bir süre F1'den uzak kaldıktan sonra yaptığı hataların farkına vardığını söyleyen Ricciardo, "Öğrendiğim çok şey var, ancak sadece son iki yıldan bahsetmek doğru olmaz."

"Son altı ayda kariyerim üzerine düşününce, farklı yapabileceğim ya da muhtemelen değiştirmem gereken birçok şeyin yeniden farkına vardım." dedi.

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, with Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ricciardo'nun normalde Haas veya Williams ile F1'de kalma şansı vardı, ancak kendisi rekabetçi bir araç istediğini söyleyerek bu fırsatları değerlendirmemişti.

Neden şimdi zayıf bir araçla spora döndüğü sorulan Ricciardo, "Sanırım birkaç şey değişti."

"Açıkçası, rahatlayabilmek için yeterli zamanım oldu, aynı zamanda spordan tekrar keyif almaya başladım. Bu yıl simülatörde bunu zaten hissettim."

"Dahası, yarışmanın yapmayı en çok sevdiğim şeyin bu olduğundan emin olmak istedim. Hemen hızlandığımı ve iyi hissettiğimi söyleyebilirim."

"Ayrıca, son birkaç yılda yaşananlardan ve spora geri dönüp biraz ara verdikten sonra, zirveye geri dönmenin çok zor olacağını biliyordum. Tabii ki dileğim buydu ama bence bir noktada gerçekçi olmak gerekiyor."

"Son olarak, altı ay önce böyle bir fırsatın üzerine atlayacak durumda değildim. Ama şimdi yeniden spora aşık olduğum zamanki gibi hissediyorum.

"Bana nostalji yaşatan bir ortamda yeniden kendim olmuşum gibi hissediyorum, muhtemelen eski kendim gibiyim." dedi.