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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "McLaren'a 'komedi şovu' sunmaya gitmiyorum"

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Ricciardo: "McLaren'a 'komedi şovu' sunmaya gitmiyorum"
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, Editör

Daniel Ricciardo, her ne kadar eğlenmeyi seviyor olsa da yaptığı şeyin bir iş olduğunun farkında olduğunu ve McLaren için elinden geleni yapacağını söyledi.

Daniel Ricciardo, Lando Norris ile beraber gridin en "esprili" ve "komik" pilotlarından bir tanesi ve şimdi Mclaren'da birlikte yarışacaklar.

Bu ikili potansiyel olarak epey eğlenceli görünse de, bazı McLaren fanları bu sürücü kadrosundan endişe duyuyor.

Ancak Daniel Ricciardo, McLaren'a eğlenmek için gitmediğini ve Norris ile bir "komedi şovu" sunmayacağını söyledi.

Sky Sports News'ten Craig Slater ile olan röportajında Ricciardo, "İzleyen herkese ve özellikle de McLaren taraftarlarına yeniden hatırlamak istediğim şey, bunun bir komedi şovu olmayacağı."

"McLaren'a iş için gidiyorum, aracı daha iyi hale getirmek için orada olacağım."

"Karakterim değişmeyecek, çünkü yaptığım şeyi seviyorum. Ancak oraya kesinlikle Lando ile esprili videolar - ya da bugünlerde nasıl tarif ediliyorsa - yapmaya gitmiyorum." dedi.

Ricciardo ayrıca Renault'dan ayrılış süreci hakkında da konuştu.

Geçen sezon iki podyum elde eden Ricciardo, “Dürüst olmak gerekirse, yapmam gerekeni yaptığımı hissediyorum."

"Takıma katkıda bulunmuş olmam benim için çok önemli. Podyumlar sadece bana değil tüm takıma neşe getirdi, ki takım çalışanlarının yüzlerindeki gülümsemeleri görmek benim için harikaydı." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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