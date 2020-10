Ricciardo: "Renault’nun gelişimine rağmen, McLaren’a geçişten pişmanlık duymuyorum"

Ferrari’nin Sebastian Vettel’in sözleşmesini yenilememe kararı aldıktan sonra oluşan sezon öncesi pilot karmaşıklığının bir parçası olarak Ricciardo da Carlos Sainz’in yerine McLaren takımıyla anlaşmıştı.

Ricciardo’nun bu seneki Renault aracıyla hiç yarışmadan McLaren’la anlaşması, takım patronu Cyril Abiteboul’u o dönem hayal kırıklığına uğratmıştı.

O zamandan beri Renault, özellikle Belçika Grand Prix’sinde aracıyla tatmin edici ilerlemeler kaydetti ve şimdi takımlar şampiyonasında 3.'lük için sadece 7 puan gerisinde olduğu McLaren'la sıkı bir rekabet içerisinde.

Ve bu seneki aracın ne kadar iyi olduğunu bilmek, Ricciardo’yu McLaren’la anlaşma kararını bir daha düşünmeye itebilecekken Avustralyalı pilot aldığı karardan halen memnun.

“Kesinlikle Renault’ya, bulunduğum yere karşı bir saygısızlık olarak düşünülmesin fakat hayır, pişman değilim” dedi. “İlerlediğimizi görmekten memnun muyum? Tabii ki.”

“Eğer seneye Renault’yu McLaren’i ileriye itecek bir rakip olarak görebileceksek, o zaman herkes için iyi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hayır, pişman değilim.”

“Fakat ilerlemeden mutsuz da değilim. Ön tarafta yarışmak istiyorum ve tabi ki F1’de her yarış önemli. Bu yüzden bu fırsatı yakaladığım her an önemli, ne kadar erken o kadar iyi.”

“İlerleme kaydettiğimize seviniyorum, ve bir parçası olduğumu hissediyorum da. Bu da benim ve bir pilot olarak gelişimim için önemli.”

Ricciardo ve Renault, Avustralyalı pilotun McLaren’a geçişinin bu seneki işlerini etkilemesine izin vermedi ve teknik tartışmalarda şeffaf olmaya devam ettiler.

Bu, Ricciardo’nun takdir ettiği bir karar ve tecrübeli sürücü takımın 2020’de bir podyum görmesi için halen sıkıca çalışıyor.

Ricciardo “Takım beni herhangi bir şeyden çıkartmadı.” dedi. "Simülatör ve diğer her şeyi yapıyorum, o yüzden onlarla çalışmak çok iyiydi ve eminim bu, acı-tatlı. Özellikle de devam edemeyeceğimi bilen bazı takım arkadaşları için... Ama son güne kadar şartları zorlayacağım.”

