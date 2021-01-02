Ricciardo, McLaren tişörtünü ilk kez giydi

Geçen yılın Mayıs ayında Carlos Sainz'dan boşalan McLaren koltuğuna geçeceği açıklanan Daniel Ricciardo, 1 Ocak itibariyle İngiliz ekiple çalışmaya başladı.

Bununla birlikte Avustralyalı pilot, yıl bitmeden önce McLaren'la bir fotoğraf çekimine katılmış gibi görünüyor.

McLaren tarafından yayınlanan fotoğrafta Ricciardo'nun yeni takımı McLaren'ın tişörtünü giydiği görülüyor.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Daniel Ricciardo

Ayrıca Ricciardo, Instagram biyografisine "McLaren pilotu" yazısını eklerken, profil fotoğrafını da değiştirdi.

McLaren bu konuyla ilgili ilginç bir tweet de attı.

McLaren, Ricciardo'nun kariyeri boyunca yarıştığı beşinci takım olacak. Avustralyalı pilot daha önce HRT, Toro Rosso, Red Bull ve son olarak Renault ile yarışmıştı.