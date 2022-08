Ricciardo, McLaren sonrası F1 geleceğinden emin değil

8 kez Formula 1 yarışı kazanan Ricciardo, McLaren ile bir senelik daha anlaşması olmasına rağmen yaşadığı performans sorunları ve aracından maksimumu alamama nedeniyle sene sonunda takımdan ayrılma konusunda anlaşmaya vardı.

Gelecek sene için serbest durumda olan Ricciardo, hâlâ üst sıralarda mücadele edebileceğinden emin olduğunu ancak nerede yarışacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ricciardo, "Geleceği, beni bekleyen şeyi düşünüyorum ancak henüz emin değilim. Neler olacağını göreceğiz."

"McLaren ile geçirdiğim döneme gülümseyerek bakıyorum. Kendim hakkında çok şey öğrendim ve bunlar; kariyerimde ve aynı zamanda genel olarak hayatımda sıradaki adımlarımda bana yardımcı olacak şeyler."

"Spor... Onu hâlâ seviyorum. Hâlâ seviyorum. Bu yaşayanlar onu etkilemedi. Hâlâ içimde o ateşe sahibim ve en üst seviyede bunu yapabileceğime inanıyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid with his engineer

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images