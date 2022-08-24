Ricciardo, McLaren sonrası F1 geleceğinden emin değil

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8 kez Formula 1 yarışı kazanan Ricciardo, McLaren ile bir senelik daha anlaşması olmasına rağmen yaşadığı performans sorunları ve aracından maksimumu alamama nedeniyle sene sonunda takımdan ayrılma konusunda anlaşmaya vardı.

Gelecek sene için serbest durumda olan Ricciardo, hâlâ üst sıralarda mücadele edebileceğinden emin olduğunu ancak nerede yarışacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ricciardo, "Geleceği, beni bekleyen şeyi düşünüyorum ancak henüz emin değilim. Neler olacağını göreceğiz."

"McLaren ile geçirdiğim döneme gülümseyerek bakıyorum. Kendim hakkında çok şey öğrendim ve bunlar; kariyerimde ve aynı zamanda genel olarak hayatımda sıradaki adımlarımda bana yardımcı olacak şeyler."

"Spor... Onu hâlâ seviyorum. Hâlâ seviyorum. Bu yaşayanlar onu etkilemedi. Hâlâ içimde o ateşe sahibim ve en üst seviyede bunu yapabileceğime inanıyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid with his engineer Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren ile geçen zorlu birkaç sezona rağmen Ricciardo, F1'deki tecrübesi ve önceki başarısı göz önüne alındığında, pilot pazarındaki en cazip seçeneklerden biri haline gelecek.

2023 için yarış koltuğu fırsatları oldukça kısıtlı olsa da Ricciardo Alpine, Alfa Romeo, Haas ya da Williams takımlarından birisiyle F1'de kalabilir. Bu takımlarda boşluklar bulunuyor.

Ricciardo ayrıca McLaren ile sezon sonunda yollarını ayırmaları için karşılıklı anlaşma hakkında daha fazla ayrıntı açıkladı ve takım ile son yarışlarını yukarılarda tamamlamak istediğini söyledi.

Ricciardo, "Çok fazla görüştük ancak günün sonunda karşılıklı olarak, bunun her iki taraf için en iyisi olacağına karar verdik. Sene sonuna kadar kesinlikle bunu yapmaya, her şeyimi vermeye devam edeceğim."

"Sonuçlar açısından tabii ki istikrarlı bir şekilde iyi sonuçlar almak, peşinde olduğum performansa ulaşmak olacak. Bu performans her zaman olmadı ve zordu. Bunu kesinlikle hissettim. Ancak aynı zamanda takımdaki dönemimde birçok mutlu anım var."

"Monza'yı düşünüyorum, podyumun zirvesinde durmamı 2012'den sonra takıma ilk zaferini getirmemi düşünüyorum. Bu tür şeyler, herkesin yüzündeki gülümsemeyi görmek ve o anı yaşamak mükemmeldi. Bu asla unutmayacağım bir şey, bu yüzden bu dönemden çıkarabileceğim bir sürü iyi şey var." dedi.