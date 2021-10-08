Ricciardo: "McLaren, sadece belirli pistlerde Mercedes ve Red Bull'la mücadele edebilir"

Ricciardo, dokuz yıl sonra McLaren'in ilk galibiyetini Monza'da yapılan İtalya Grand Prix'sinde alırken, takım arkadaşı Lando Norris de ikinci sırada yer aldı.

Norris de iki hafta önce Sochi'de yapılan yarışta galibiyeti almaya çok yaklaşmıştı, ancak geç gelen yağmurun ardından doğru zamanda geçiş lastikleri için pite gelmeyerek galibiyeti çöpe atmıştı.

McLaren'in gelişen performansı, takımlar şampiyonasında Ferrari'ye karşı verdikleri üçüncülük savaşında kendilerine avantajı sağladı ve Red Bull ile Mercedes mücadelesinde ekstra bir faktör olma umudu taşımasına neden oldu.

Ancak İngiliz takım, önde olan mücadelenin düzenli olarak bir parçası olma ihtimallerini her zaman düşük tuttu ve Ricciardo, her ne kadar sene boyunca çeşitli zamanlarda bu mücadelenin içinde yer alsalar da, alınan iyi sonuçların tamamen belirli pistlerde olduğunu söyledi.

Ricciardo açıklamalarında, "Son birkaç haftada Mercedes ve Red Bull ile daha çok mücadele içinde olduğumuz kesin."

"Bence Lando sene boyunca orada yer aldı ve benim için de işler daha iyi gidiyor gibi gözüküyor."

"Lando'nun Sochi'deki yarışını göz önüne aldığımızda, kuru zeminde çok iyi bir iş yaptı, en iyilerle mücadele edebildi."

"Bence takım olarak hâlâ belirli pistlerde mücadeleci olabiliyoruz. Gittiğimiz her pistte çok iyi performans gösterebileceğimizi düşünmüyorum."

"Mücadeleci olduğumuz pistler var, bu pistlerde ilk iki sıradaki takımlar ile mücadele edebiliyoruz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Ricciardo'nun değerlendirmelerine katıldığını ve takımın şu an bulunduğu yerle ilgili gerçekçi düşüncelerinin olduğunu, şu anda amaçlarının Ferrari'yi yenmek ve üreticiler şampiyonasında üçüncülük için mücadele etmek olduğunu söyledi.

Seidl, "Bence sezonun şu noktasına kadar gösterdiğimiz çizgide, performansımızın belirli pistlere göre şekillendiğini söyleyebilirim."

"Bu sene belirli zamanlarda, belirli pistlerde pole pozisyonları için savaştık, bizden hızlı araçları arkamızda tutmayı başardık."

"Aynı zamanda, bence sezon boyunca aracın gelişiminin yanında takımın aracı daha iyi anladığını, elimizdeki paketten daha fazla nasıl performans alabileceğini öğrendiğini gördük. Bence aracın performansını her türlü pistte geliştirdik, örnek olarak Macaristan gösterilebilir."

"Ancak şu anda olduğumuz yer bakımından gerçekçi bir bakış açısına sahibiz. En azından Ferrari'lere karşı, onları arkamızda tutmak için gereken her şeye sahibiz."

"Aynı zamanda, podyuma çıkma fırsatına sahip olduğumuz her anda bu fırsatı kullanmak istiyoruz."