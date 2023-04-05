Ricciardo: "McLaren koltuğunu kaybettikten sonra ilk aşamada panikledim"
Daniel Ricciardo, McLaren koltuğunu kaybettikten sonra ilk aşamada paniklediğini, ancak bir süre sonra ara vermek istediğini fark ettiğini söylüyor.
Zorlu geçen iki yılın ardından McLaren ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Ricciardo, nispeten zayıf bir takımla F1'de kalmaktansa bir sene kenarda oturmayı ve dinlenmeyi tercih etti.
2024 sezonunda F1'e dönmeyi hedefleyen Ricciardo'nun bu zamanı boş geçirmek istemediği de biliniyordu; Avustralyalı pilot bu nedenle eski takımı Red Bull'un yedek pilotluk teklifini kabul etti.
Geçen hafta ilk kez padoka dönen Ricciardo, "İlk başta Red Bull'a dönmek kesinlikle aklımda yoktu."
"Koltuğumu kaybettikten sonra sadece paniklemiş, 'aman tanrım, şimdi ne yapacağım, sırada ne var' şeklinde düşüncelere kapılmıştım. Hazırlıksız yakalanmış ve biraz şaşırmıştım."
"Sanırım bir ay geçtikten sonra başka takımlarla konuşmaya başladım. Ama içten içe gerçekten ne yapmak istediğimi bilmiyordum."
"Kendi kendime 'bunu sadece gridde kalmak için mi yapıyorum, gerçekten istediğim bu mu' diye düşünmekteydim. Kendime karşı daha dürüst olduğumda, aslında bir yıl ara vermek istediğimi fark ettim.
"Bu ara süreci için Red Bull en ideal yerdi ve her şey çok hızlı gelişti. Her iki taraf da mantıklı bir ortaklık olacağının farkındaydı." dedi.
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