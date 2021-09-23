Ricciardo: "McLaren ile yarış kazanmak olağanüstü bir duyguydu"

Monza hafta sonunda inanılmaz bir performans ortaya koyan ve ilk turunda liderliği aldığı yarışı kazanmayı başaran Daniel Ricciardo, McLaren'e 2012 Brezilya'dan beri ilk galibiyetini getirmeyi başardı.

Galibiyetin ardından konuşan Avustralyalı pilot, "Yarış üzerinden iki hafta geçti ve ben hâlâ yarış kazanan son pilotum, bu nedenle çok iyi hissediyorum!"

"Galibiyetin ardından çok yoğun bir hafta geçirdik, herkes hislerini yaşamaya çalışıyordu, bu nedenle eğlenceliydi. Her şey bittiğinde dinlenmek için birkaç güne ihtiyacım vardı ama bu tabii ki de olması gayet iyi bir problem." dedi.

Ricciardo, McLaren adına yarış kazanan ve aralarında Ayrton Senna, Niki Lauda, Alain Prost gibi isimlerin de bulunduğu bu ihtişamlı 20 kişilik listeye kendi adını da yazdırdı.

Senna ile kendi kupasının yan yana durmasının nasıl hissettirdiği hakkında konuşan Ricciardo, "Bence hâlâ üstümde olağanüstü bir hissiyat var, bu işi birkaç senedir yapıyorum ama bu yaşanan her şeyin rüya olup olmadığını görmek için kendimi çimdikliyorum. "

"Yaşadığım her şey çok çılgıncaydı. Bunu kelimelerle anlatabilmem mümkün değildi ve hâlâ mümkün değil. Ancak bunun içinde kaybolmuş değilim, bu hissin içinden çıkabilmiş ve olan şeylerin güzelliğini görebileceğim bir durumdayım, bu gerçekten muhteşem bir şey." dedi.

Ricciardo, 2018 yılının sonunda, düzenli olarak yarış kazanabilen Red Bull'u bırakıp, podyuma çıkamamış olan Renault ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Pek çok insan bu geçişi eleştirmiş olsa da Ricciardo, Renault ile ikinci senesinde podyuma çıktı ve 2021 itibariyle McLaren ile anlaştı.

Red Bull'dan ayrıldıktan sonra galibiyet alması konusunda şüphe duyup duymadığı sorusunu yanıtlayan Ricciardo, "Zorlu zamanlarda bile bu tür bir düşünceye sahip olmadım, geçen sene veya bu sene yaşadığım zorluklarda bile."

"Hiçbir zaman 'Acaba sonuna mı geldik?' veya 'Acaba Monaco benim son galibiyetim mi olacak?' kafa yapısına girmedim. Zaman zaman olması gerekenden daha fazla çalışacağımı biliyordum ancak bu kafa yapısına hiç girmedim."

"Örnek vermek gerekirse geçen sene Renault'yu podyuma çıkardık. Hedefimiz buydu ve bunu başarmak çok iyi hissettirdi, takımı da aynı şekilde."

"Sanırım Monza'yı kazanmak da her şeyin değeri olduğunu göstermiş oldu. Ancak orada bulunmak çok güzeldi; podyumun en üst basamağında olmak, bunu başka bir takımla yapmak da gurur verici bir hissiyat."

"Kazanmayı çok seviyorum, bu nedenle bunu yeniden başarmak çok iyi hissettirdi." dedi.