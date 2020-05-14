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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren ile resmi sözleşmeyi imzaladı, açıklama bugün yapılabilir!

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Ricciardo, McLaren ile resmi sözleşmeyi imzaladı, açıklama bugün yapılabilir!
Ekleyen:
, Editör
14 May 2020 06:15

Daniel Ricciardo, çarşamba günü McLaren'la resmi sözleşmeyi imzaladı ve bugün resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

2018'in sonunda sürpriz şekilde Red Bull'dan ayrılarak Renault'ya geçiş yapan Daniel Ricciardo, Fransız ekiple ilk yılından memnun değildi ve takımın yeterince ilerleme kaydedemediğini düşünüyordu.

Cyril Abiteboul geçen hafta verdiği demeçte Ricciardo ile aralarının pek de iyi olmadığını ima etmişti ve sonunda taraflar 2020 sonrasında devam etmeme kararı aldılar. 

Ricciardo başlangıçta Ferrari'ye geçmek istiyordu ancak Ferrari tercihini Carlos Sainz'dan yana kullanınca, Ricciardo da McLaren'la görüştü. Anlaşmalar kısa süre içerisinde de yapıldı.

Motorsport.com, dün akşam itibariyle McLaren-Ricciardo anlaşmasının resmi olarak imzalandığını biliyor.

Ricciardo dün, 2021 yılında Renault'da yarışmayacağını takıma bildirdi.

Bugün önce Renault'nun Ricciardo ile devam etmeyeceğine yönelik bir basın açıklaması yapması planlanıyor.

Sonrasında McLaren'ın Ricciardo ile resmi sözleşmeyi imzaladığının duyurulması bekleniyor.

Yine bugün Ferrari tarafından Carlos Sainz anlaşmasının açıklanması planlanıyor.

Marca dün akşam McLaren'ın Sainz'a son bir teklif yaptığını iddia etmişti ancak bu iddia gerçeği yansıtmıyor gibi görünüyor.

Renault'nun 2021'de ne yapacağı belirsizliğini koruyor ve bu konudaki açıklamanın bugün yapılması planlanmıyor.

Renault'nun Fernando Alonso ile görüştüğü ortaya çıkarken, Nico Hulkenberg de yine seçenekler arasında yer alıyor olabilir.

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Editör Kemal Şengül

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