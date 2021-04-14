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Formula 1 / Haberler

Ricciardo, McLaren ile birlikte IndyCar ve Bathurst’a katılabilmeyi umuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Daniel Ricciardo, McLaren’a geçmesiyle birlikte, yakın gelecekte IndyCar veya Bathurst 1000’de yarışma şansının oldukça arttığını dile getirdi.

Ricciardo, McLaren ile birlikte IndyCar ve Bathurst’a katılabilmeyi umuyor

Avusturalyalı pilot, bu sezonun başında yeniden galibiyetler için mücadele edebilme hedefi ile birlikte McLaren’a katılmıştı.

Fakat Ricciardo'nun, Formula 1’deki hedeflerinin yanında başka bir hedefi daha var. Bu hedef, başka yarış araçlarını da sürebilmek.

McLaren’a geçişi ile birlikte bu her zamankinden daha olası duruyor. Hem McLaren’in IndyCar’da yer almış olması hem de CEO Zak Brown’un Supercars takımları ile ortaklıkları olması da bunu kanıtlar nitelikte. Ayrıca Zak Brown’un kendisinin de garajında Supercars araçları olduğu biliniyor.

Brown, Walkinshaw Andretti United Supercars takımının hissedarlarından bir tanesi ve geçen sene Avustralya'da yapılan Bathurst 1000 yarışına Ricciardo-Norris sürücü kadrosuyla katılma fikrinden  bahsetmişti. WAU’nun geçmişte bu yarışa farklı sürücü kadroları ile katılmıştı yani bu gerçekleşebilir bir hedef. Takım, 2019’daki yarışa IndyCar yıldızları Alexander Rossi ve James Hinchcliffe ile katılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda GP Racing'e konuşan Ricciardo’ya Bathurst’da yarışma fikri sorulduğunda, ‘’Zak’e sormam gerek, yarışa katılmasam bile Bathurst’de sürmem gerek. Normal bir test ya da normal yarış olsun, bir şekilde orda bir Supercars sürmem gerek. Şimdi patronum ve arkadaşım olarak Zak de olduğundan bunun gerçekleştirmek için elimde iyi bir fırsat var.’’

‘’O, bizi açık tekerlekli araçlarla Amerika’da yarıştırmak istiyor. Yani IndyCar’da da yarışacağız gibi duruyor. Yapılacak çok şey var.’’ şeklinde cevap verdi.

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United Holden

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United Holden

Photo by: Mark Horsburgh, Edge Photographics

Ricciardo’nun Bathurst’de yarışmak için iki seçeneği var: Birincisi, turing araçlarıyla Bathurst 1000’de yarışmak; ikincisi ise GT araçlarıyla Bathurst 12 Saat’te yarışmak.

Fakat bu sezonun Ekim ayında planlanan Japonya Grand Prix’isi, Bathurst 1000 ile çakışıyor. Yani Ricciardo eğer Bathurst’de yarışmak istiyorsa 12 saat yarışına katılmak zorunda.

Bathurst 12 Saat’de yarışma fikri sorulduğunda Ricciardo: ‘’Onunla (Brown) geçen sene kontratı imzaladığımızdan beri bu konu hakkında konuşuyorduk. ‘Seni bu yarışta yarıştırmamız gerek diyordu.’ eğer bana sorarsa ve her şey lojistik açıdan da uygun olursa, evet derim.’’ şeklinde yanıtladı.

Buna ek olarak, Ricciardo bu sene podyuma çıktığı takdirde, Brown’ın garajında bulunan Dale Earnhardt'ın 1984 Chevrolet Monte Carlo NASCAR aracıyla birkaç tur atabilecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Editör Jonathan Noble

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