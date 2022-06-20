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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Ricciardo: "McLaren için pek parlak bir yarış değildi"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Kanada GP'nin pek parlak bir yarış olmadığını ve pit stoptaki hatanın yanı sıra yavaş olduklarını söyledi.

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Ricciardo: "McLaren için pek parlak bir yarış değildi"
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McLaren, Kanada GP'de kötü bir yarış geçirdi ve hem Ricciardo hem de Norris'in pit stoplarında hata yaptı.

Bunun ardından Ricciardo yarışı 11. tamamlarken takım arkadaşı Norris de 15. oldu.

Ricciardo, yarışın ardından şunları söyledi: "Bazı kısımlarında zar zor tutunduğumu hissettiğim yarışlardan biriydi, birkaç DRS treni vardı ve sadece orada kalabildim. Bugün herhangi bir gücümüz olduğunu düşünmüyorum."

"Yani sadece bazı yerlere tutunduk ama bir şey yapamadık Son şikanda birkaç geçiş yaptım ama sanırım eski lastiklerde olan iki araçtı."

"En azından birkaçını geçmek eğlenceliydi ama genel olarak zorlandım. Bazı şeyleri de yönetmemiz gerekiyordu bu da bizi rekabetin dışında bıraktı."

Ricciardo, pit stopları hakkında şunları ekledi: "Aynı zamanda yavaştık da. Biraz kafa karışıklığı var gibiydi."

"Sanırım son şikana geliyordum, yani geç bir çağrı oldu ve bu yüzden düzgün gitmedi. Pitte aynama baktım ve Lando'yu gördüm. Bu yüzden çifte pit stop yaptık. Pek parlak bir yarış olmadığını söyleyebiliriz."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, makes a stop

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, makes a stop

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo, İspanya'nın ardından takımla arasındaki ilişkinin nasıl olduğu sorusuna şu cevabı verdi: "Kesinlikle bazı konuşmalar oldu. Biraz zaman geçirdik ama bunu birkaç ayda bir yapıyoruz."

"Ayrıca yüreklendirilmeye ihtiyacım olduğu da yok. Aptal değilim, sonuçlarımın ne olduğunu, neyin iyi ve neyin kötü olduğunu biliyorum. Fakat onlar [Zak Brown, Andreas Seidl] yardımcı olabilecekleri bir şey olup olmadığını görmeye çalışıyorlar."

"Fakat Monako'nun ardından fabrikadaki simülatörde bir adım attık, birkaç şey denedik ve bugünkü sonucumuz iyi olmasa bile son birkaç haftadır kesinlikle daha iyiyiz ve daha umut vaat edici görünüyoruz."

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