Ricciardo, Bahreyn GP öncesi kendisine güveniyor

Daniel Riccardo, Red Bull ve ardından Renault'da geçirdiği dönemin ardından şimdi McLaren adına yarışacak.

Bahreyn GP öncesi konuşan Ricciardo, “Sezonun ilk yarışı için gerçekten heyecanlıyım. Benim için yeni bir bölüm başlıyor ve papaya ile ilk yarışım için sabırsızlanıyorum. Bu yarış, tüm takım için özel olacak çünkü Bahreyn takımın ikinci ülkesi."

"Yeni sezona girerken kendimi güvende ve rahat hissediyorum. Bu, çok önemli bir şey çünkü ilk yarıştan en iyi şekilde faydalanmak istiyorum."

"Bir takım olarak, sezon öncesi testlerden en iyi şekilde yararlandık ve sınırlı test gününe rağmen MCL35M'i öğrenmek çok keyifliydi. Sanırım yeni bir araca alışmak doğal olarak biraz vakit alıyor, fakat ilk cuma antrenmanına başlamak için oldukça hazır olduğumu hissediyorum."

"Görünüşe göre bu sezon zorlu bir mücadele olacak ama bir an önce başlamak ve takım için her şeyimi vermek istiyorum. Umarım taraftarları da biraz eğlendirebilirim!" dedi.

Lando Norris de F1'deki üçüncü yılı için hazır görünüyor.

“Yeniden yarışma vakti geldi ve mümkün olan en kısa sürede MCL35M'in kokpitine geçip, piste çıkmak istiyorum. Bahreyn'de kısa bir süre önce sezon öncesi testleri vardı ve bundan birkaç ay önce de bu pistte yarıştık, bu yüzden oraya geri dönmekten mutluluk duyuyorum."

"Bu pisti iyi biliyorum ve kariyerim boyunca orada pek çok iyi sonuç aldım. Testler sadece üç gün sürmesine rağmen, hem o dönem hm de öncesinde aracımız hakkında çok şey öğrendik. Daha doğru bir korelasyon elde edebilmek için simülatör üzerinde çeşitli çalışmalar yaptık ve bu da bize yardım etti."

"Kendime güveniyorum ve Formula 1'deki üçüncü sezonuma başlamaya hazırım. Hedefim daha fazla deneyim kazanmak ve takımın ilerlemesine mümkün olduğunca yardım etmek olacak."

"Önümüzde uzun ve zor bir sezon var. Umarım iyi başlarız."

Takım patronu Andreas Seidl ise güç düzeniyle ilgili soruya, "Testlerden sonra güç dengesini değerlendirmek çok zor. Kimin hangi pozisyonlarda yer aldığını önümüzdeki Pazar günü anlayabileceğiz. Kesin olan bir şey var: Bu sezon rekabet daha da büyük olacak ve McLaren bu mücadelenin en yoğun yerinde olacak." yanıtını verdi.