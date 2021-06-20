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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Ricciardo: “McLaren için en iyi hafta sonlarından biriydi”

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Daniel Ricciardo, Fransa’da McLaren’ın bu seneki en iyi hafta sonlarından birini geçirdiğini düşünüyor ve bunun önemli bir sebeplerinden birinin artık araçta kendine daha çok güven kazanması olduğunu düşünüyor.

Ricciardo: “McLaren için en iyi hafta sonlarından biriydi”

McLaren pilotu Ricciardo, Paul Ricard’daki yarışta iyi start alan pilotlardan biriydi. İlk turda iki pozisyon kazanan pilot, iyi bir stratejinin de yardımıyla yarış boyunca yükselmeye devam etti. Avustralyalı pilot, 6. sırada finiş görerek bu sezonki en iyi sonuçlarından birini almış olsa da yarışı, takım arkadaşı Lando Norris’in yaklaşık 10 saniye gerisinde tamamladı.

Yarışın ardından verdiği demeçte Ricciardo, nasıl bir start aldığını hatırlamadığını söylerken takım için aldığı puanlardan mutlu oldu olduğunu söyledi.

“Evet, kesinlikle eğlenceliydi. [Startın] tamamını hatırlamıyorum ki normalde bu iyi bir şeydir çünkü çok fazla şey yaşandığı anlamına gelir.”

“Yine de takıma değerli puanlar getirmekten oldukça memnunum, bugün rekabetçi olmak beni mutlu etti.”

Ayrıca Ricciardo, araçta artık daha rahat ettiğini ve kendine olan güveninin arttığından da bahsetti.

“Kesinlikle, güvenim arttı. Frenlemelerde daha iyiydim ve özgüvenim şimdi giderek artıyor. Ayrıca frenlemede güvenimi artıracak birkaç ayarlama da yaptık ve bence hafta sonu boyunca iyi bir ilerleme kaydettik.”

“Elbette Lando’yu ne sıralamalarda ne de yarışta geçebildim ama yine de hiç şüphesiz gelişme vardı. Şimdilik bununla yetineceğim.”

Ardından Ricciardo, takım arkadaşı Norris’in 10 saniye gerisinde finiş görmekten hayal kırıklığına uğramadığını da söyledi.

Ricciardo, “Dürüst olmak gerekirse hayal kırıklığına uğramadım.”

“Yarışın tekrarını izlemek istiyorum çünkü gride gidiş turlarında araçta tamamen rahat değildim ve verilere baktığımda, denge açısından kendi verilerimin Lando’nunkilerden çok farklı olduğunu gördüm. Bu yüzden, sadece bunun neden olduğunu anlamam gerek.”

“Ayrıca bu durum yarış boyunca devam etti. Bu yüzden, bu sonuç benim için bir sürpriz değildi.” 

Avustralyalı pilot, aynı zamanda bu hafta sonunun takım için bu sezonki en iyi hafta sonu olmaya yakın olduğunu dile getirdi.

“Bence kesinlikle [en iyi hafta sonu olmaya] yakındı. Sanırım kağıt üzerinde Barselona yarışı daha iyiydi ama cumadan pazara kadar, belki de en istikrarlı hafta sonuydu."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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