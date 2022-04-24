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Ricciardo: "McLaren halen 'yarım adım' geride"

Daniel Ricciardo, sprint yarışında elde ettikleri güçlü sonuçlara rağmen, Cumartesi günü yaşadıkları sorunları düşününce takımın "halen yarım adım geride" olabileceğini söylüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Ricciardo: "McLaren halen 'yarım adım' geride"
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Ricciardo, Cumartesi gerçekleştirilen tek antrenman seansına bir güç ünitesi sorunu nedeniyle çıkamamış, takım arkadaşı Lando Norris ise fren problemleri nedeniyle yalnızca altı tur atabilmişti.

Norris her ne kadar sprint yarışının startında yerini korusa da sonrasında Perez ve Sainz'a geçilerek beşinci oldu. Ricciardo ise altıncı olarak McLaren'in bu hafta sonu en hızlı üçüncü araç olduğunu kanıtladı.

Yarışa üçüncü çizgiden başlayacak McLaren ikilisinin çoğunlukla orta ve sert hamuru kullanacakları bir strateji izlemesi bekleniyor. Fakat her iki pilot da Cuma günü, her ikisi de yağmur altında gerçekleşen 1. antrenman ve sıralama seanslarında bu hamurlarla anlamlı turlar kaydedemedi.

Ricciardo, "Yarışa muhtemelen diğer bazı takımlar kadar hazır değiliz."

"Sanırım bu bir bakıma doğru, çünkü bugün bazı takımların ikinci antrenman seansına dolu depoyla çıkarak biraz hazırlık yaptığına eminim. Halen yarım adım geride gibiyiz. Bugün tam bir adım atacağız."

"Yarışta işler biraz daha iyi olabilir. Bugün, gerçek bir tereddüde veya büyük soru işaretlerine sahip olmadan, yarışta güvende olmak için yeterince şey öğrendik. İyi bir yarış yürütecek kadar bilgiye sahibiz."

"Cumartesi bir endişe yaratan bir gün değildi fakat biraz bilinmeyenlere sahip bir gündü. Yarının böyle geçeceğine yönelik duygulara sahip olduğumu söyleyemem." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Lastik yönetimi, sprint yarışında özellikle Norris için zorlayıcıydı. İngiliz pilot, Charles Leclerc ve Max Verstappen ikilisine ayak uydurmaya çalıştığını, bunu başarmak için aracı epey zorladığını, ancak ne olursa olsun Sergio Perez veya Carlos Sainz'i geride tutamayacağını hissettiğini söyledi.

Norris, "Sizden 1.5 saniye hızlı pilotlarla yarışırken, kendi temponuz hakkında yorum yapmak zor."

“Her zaman ön grupla birlikte kalma şansına sahip olmak istersiniz. Özellikle Carlos'un ve Sergio'nun nerede olduğunu bildiğim için en iyisi, bir boşluk yaratmaya çalışmak ve aradaki farkı olabildiğince büyütmekti."

“Açıkçası ne yaparsam yapayım, yine de beni geçerlerdi. Lastikleri çok fazla kullandım." dedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Ricciardo'nun yaşadığı güç ünitesi sorunlarının Cumartesi sabahı aracı çalıştırdıklarında ortaya çıktığını, "düzeltmesinin ve çözmesinin çok zaman aldığını" söyledi.

Seidl, "Lando'nun aracında bir fren sorunuyla karşılaştık, bu yüzden bir bileşeni değiştirmek zorunda kaldık ve bu çok zaman aldı."

"Sprint yarışının sonucundan çok mutluyum. Bizim için mümkün olan her şeyi yaptık, takım iyi bir performans sergiledi ve bu da bizi yarın puan mücadelesi verebilmemiz için harika bir konuma getirdi." dedi.

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