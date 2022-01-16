Ricciardo: "McLaren - Ferrari savaşı, F1 için güzel bir hikayeydi"

2020'de altıncı olarak oldukça kötü bir sezon geçiren Ferrari, 2021'de çok daha rekabetçiydi ve McLaren ile üçüncülük savaşı verdi.

Sezonun başında McLaren öne geçse de, sezonun son bölümünde Ferrari daha güçlü ve istikrarlıydı ve bunun sonucunda McLaren'ı geçerek üçüncü olmayı başardı.

Ricciardo, "Ferrari ile mücadele vermemiz nedeniyle, birkaç sene kötü sene geçiren tarihin en büyük iki takımının mücadele etmesi dışarıdan bakıldığında güzel bir hikayeydi."

"Şimdi onlar geri dönüyorlar ve mücadele ediyorlar. Keşke bu mücadele birincilik için olsaydı! Bu eminim ki birçok taraftarın istediği hikaye." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Ricciardo, Mercedes ve Red Bull'un ulaşılamaz olduğu 2021 sezonunda mücadele edecek bir takım olmasının kendileri için olumlu bir durum olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Mücadele edebileceğiniz bir şeyin olması her zaman daha iyidir. Red Bull ve Mercedes'in çok önde olduğu bir dönemde biz üçüncülük için yalnız olsaydık ve Ferrari çok geride olsaydı, o zaman daha az heyecan verici olurdu."

"Bir hedef olmasını, kovalayacak bir şey olmasını seviyorum. Bu açıdan iyiydi. Bazı şeylerde onlara odaklandık ve açıkçası onları yenmeye çalıştık. Bu daha çok bir takım çalışmasıydı."

"Pazar günü kaskımı taktığımda ve ışıklar söndüğünde, aracın renginin ne olduğu önemli olmuyor. Onları yenebileceğinizi düşünüyorsanız, o zaman onları yenmeye çalışırsınız."

"Bu, direksiyonun arkasındaki davranışınızı değiştirmez ancak mücadele edebileceğiniz bir takımın olması, bunu biraz daha heyecanlı kılıyor. Bu sayede daha fazla motivasyona sahip olduğunuzu söylemek istemiyorum ancak bir hedef oluyor, bu sayede her hafta sonu çalışmanız gereken bir şey oluyor ve rahat olamıyorsunuz." dedi.