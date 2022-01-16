Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Latifi: "Esnek olmak, 2022'de daha fazla gelişimin anahtarı olacak"
Formula 1 Haberler

Ricciardo: "McLaren - Ferrari savaşı, F1 için güzel bir hikayeydi"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik

Daniel Ricciardo, iki eski rakip Ferrari ve McLaren'ın 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük için verdiği savaşın güzel olduğunu düşünüyor.

Ricciardo: "McLaren - Ferrari savaşı, F1 için güzel bir hikayeydi"

2020'de altıncı olarak oldukça kötü bir sezon geçiren Ferrari, 2021'de çok daha rekabetçiydi ve McLaren ile üçüncülük savaşı verdi.

Sezonun başında McLaren öne geçse de, sezonun son bölümünde Ferrari daha güçlü ve istikrarlıydı ve bunun sonucunda McLaren'ı geçerek üçüncü olmayı başardı.

Ricciardo, "Ferrari ile mücadele vermemiz nedeniyle, birkaç sene kötü sene geçiren tarihin en büyük iki takımının mücadele etmesi dışarıdan bakıldığında güzel bir hikayeydi."

"Şimdi onlar geri dönüyorlar ve mücadele ediyorlar. Keşke bu mücadele birincilik için olsaydı! Bu eminim ki birçok taraftarın istediği hikaye." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Ricciardo, Mercedes ve Red Bull'un ulaşılamaz olduğu 2021 sezonunda mücadele edecek bir takım olmasının kendileri için olumlu bir durum olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Mücadele edebileceğiniz bir şeyin olması her zaman daha iyidir. Red Bull ve Mercedes'in çok önde olduğu bir dönemde biz üçüncülük için yalnız olsaydık ve Ferrari çok geride olsaydı, o zaman daha az heyecan verici olurdu."

"Bir hedef olmasını, kovalayacak bir şey olmasını seviyorum. Bu açıdan iyiydi. Bazı şeylerde onlara odaklandık ve açıkçası onları yenmeye çalıştık. Bu daha çok bir takım çalışmasıydı."

"Pazar günü kaskımı taktığımda ve ışıklar söndüğünde, aracın renginin ne olduğu önemli olmuyor. Onları yenebileceğinizi düşünüyorsanız, o zaman onları yenmeye çalışırsınız."

"Bu, direksiyonun arkasındaki davranışınızı değiştirmez ancak mücadele edebileceğiniz bir takımın olması, bunu biraz daha heyecanlı kılıyor. Bu sayede daha fazla motivasyona sahip olduğunuzu söylemek istemiyorum ancak bir hedef oluyor, bu sayede her hafta sonu çalışmanız gereken bir şey oluyor ve rahat olamıyorsunuz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Latifi: "Esnek olmak, 2022'de daha fazla gelişimin anahtarı olacak"
Önceki haber

Latifi: "Esnek olmak, 2022'de daha fazla gelişimin anahtarı olacak"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Filip Cleeren
Brown: "Dördüncülüğe düşsek de 2021 McLaren için çok iyi bir yıldı"
Formula 1

Brown: "Dördüncülüğe düşsek de 2021 McLaren için çok iyi bir yıldı"

Mazepin, zor zamanların ardından Schumacher'e karşı nötr durumda Bahreyn GP
Formula 1

Mazepin, zor zamanların ardından Schumacher'e karşı nötr durumda

Alpine: "2021 sezonunu güçlü bitirmek Macaristan galibiyeti kadar önemliydi"
Formula 1

Alpine: "2021 sezonunu güçlü bitirmek Macaristan galibiyeti kadar önemliydi"

Daniel Ricciardo Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Ricciardo, "neredeyse gülünç" 2021 başlangıcından sonra "inancını" biraz kaybetmiş
Formula 1

Ricciardo, "neredeyse gülünç" 2021 başlangıcından sonra "inancını" biraz kaybetmiş

Ricciardo: "2021 benim için bir 'büyüme' yılıydı"
Formula 1

Ricciardo: "2021 benim için bir 'büyüme' yılıydı"

Ricciardo'nun 2022'de "açıkça" bir adım daha atması gerekiyormuş
Formula 1

Ricciardo'nun 2022'de "açıkça" bir adım daha atması gerekiyormuş

Son Haberler

Ricciardo: "McLaren - Ferrari savaşı, F1 için güzel bir hikayeydi"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "McLaren - Ferrari savaşı, F1 için güzel bir hikayeydi"

Latifi: "Esnek olmak, 2022'de daha fazla gelişimin anahtarı olacak"
Formula 1 Formula 1

Latifi: "Esnek olmak, 2022'de daha fazla gelişimin anahtarı olacak"

Hill: "Perez, Red Bull'un içindeki güçlere karşı koyabildi"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Perez, Red Bull'un içindeki güçlere karşı koyabildi"

Raikkonen, Ferrari'sini satıyor
Formula 1 Formula 1

Raikkonen, Ferrari'sini satıyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.