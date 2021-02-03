Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı
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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, bugün itibariyle McLaren'ın Woking fabrikasına ilk ziyaretini yaptı.
McLaren'a geçme kararı alan Daniel Ricciardo, yeni ekibinin tişörtünü ilk kez geçen yılın sonunda giyse de henüz takım fabrikasına gitmemişti.
Avustralyalı pilot, bugün itibariyle McLaren Teknoloji Merkezi’nin bulunduğu Woking'e giderek takımla tanıştı ve gün boyunca Woking fabrikasında vakit geçirdi.
Burada koltuk ayarı yapması beklenen Ricciardo, "Burada her şey harika görünüyor." dedi.
Ricciardo'nun artık yeni sezon hazırlıklarına başlaması, simülatör çalışmalarına katılması ve mühendislerle toplantılar düzenlemesi bekleniyor.
Takım arkadaşı Lando Norris de bu yıl ilk kez salı günü Woking'e gelmişti.
Daniel Ricciardo
Fotoğraf: McLaren
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı
paylaşım
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