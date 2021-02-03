Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

paylaşım
yorumlar
Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı
Ekleyen:
, Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, bugün itibariyle McLaren'ın Woking fabrikasına ilk ziyaretini yaptı.

McLaren'a geçme kararı alan Daniel Ricciardo, yeni ekibinin tişörtünü ilk kez geçen yılın sonunda giyse de henüz takım fabrikasına gitmemişti.

Avustralyalı pilot, bugün itibariyle McLaren Teknoloji Merkezi’nin bulunduğu Woking'e giderek takımla tanıştı ve gün boyunca Woking fabrikasında vakit geçirdi.

Burada koltuk ayarı yapması beklenen Ricciardo, "Burada her şey harika görünüyor." dedi.

Ricciardo'nun artık yeni sezon hazırlıklarına başlaması, simülatör çalışmalarına katılması ve mühendislerle toplantılar düzenlemesi bekleniyor.

Takım arkadaşı Lando Norris de bu yıl ilk kez salı günü Woking'e gelmişti.

Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo

Fotoğraf: McLaren

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

Önceki haber

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

1g
2
Formula 1

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

23 dk
3
Formula 1

"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"

3s
4
Formula 1

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"

1s
5
Formula 1

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

11s
Son Haberler
Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı
F1

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

11dk
Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek
F1

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

23dk
Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"
F1

Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"

1s
Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"
F1

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"

1s
"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"
F1

"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"

3s
Son Videolar
Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü 00:32
Formula 1
30 Oca 2021

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
29 Oca 2021

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
28 Oca 2021

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek
Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"
Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!
F3 / Son dakika

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!

Çok Okunanlar Bugün

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

Alesi'nin ardından Petecof da Ferrari akademisinden ayrıldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alesi'nin ardından Petecof da Ferrari akademisinden ayrıldı

F1 pilotları COVID için aşılanmaya mı başladılar?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

F1 pilotları COVID için aşılanmaya mı başladılar?

Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"

Son Haberler

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.