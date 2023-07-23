Ricciardo: "McLaren aracı tamamen 'Norris'in dilini' konuşuyordu"

Ricciardo, McLaren ile geçirdiği zorlu iki sezonun ardından 2022 sezonunda takımdan ayrıldı ve Red Bull'un üçüncü ve yedek pilotu olarak görev almaya başladı.

Son zamanlarda Avustralyalı pilotun adı 2024 için Sergio Perez'in koltuğu ile anılsa da, Red Bull sürpriz bir şekilde AlphaTauri pilotu Nyck De Vries ile yolları ayırdı ve yerine Macaristan Grand Prix'si itibariyle Ricciardo geçti.

Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Ricciardo, yeniden enerjik hissettiğinin altını çizdi.

"Bu yarım yılı boş geçirdim. Beklediğim gibi bir yıl olmasa da kesinlikle kendimi sıfırlamama sebep oldu ve bu sayede yeniden enerjik hissediyorum."

"Aslında iki yıl önce Fernando [Alonso] ile yaptığım bir konuşmayı hatırlıyorum. Ara vermeyi düşünmüyordum. Ama sanırım bir uçuş sırasında sohbet ediyorduk ve o, ara vermenin kendisi için yaptığı en iyi şeylerden biri olduğunu söyledi. Sanırım onun geçirdiği yılı görmek de bana biraz güven verdi. Yani evet, böyle bir pozisyona düştüğüm ve her şeyin tekrar normal olduğunu hissederek geri döndüğüm için gerçekten mutluyum; bugün her şeyden keyif aldım."

"Gerçekten en cesaret verici şey bu. Bilirsiniz, belirli sebeplerden dolayı McLaren'in benim dilimi konuşmadığını hissediyordum, kesinlikle Lando'nun dilini konuşuyordu."

"Evet, özellikle geçen yıl biraz çıkmaza girdiğimi hissettim ve bundan kurtulmak gerçekten zordu. Bu yüzden ara vermek ve evet, yeni bir takım ve yeni bir ortam benim için en iyisi oldu. Şu anda tek isteyebileceğim şey ilerleme kaydetmek ve yeniden öğrenmeye açık olmak."

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Ricciardo, Macaristan GP'sini, startta bir temas yaşamasına rağmen başladığı 13. sırada bitirdi. Böylece Avustralyalı pilot, geri döndüğü ilk yarışta takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı geride bırakmış oldu.

Yarışın ardından Ricciardo, "İlk virajda arkadan bir darbe aldık, bu da beni en arkaya attı. Sonra Sargeant ve bir başkasıyla birlikte DRS treninin arkasında sıkışıp kaldım."

"Ama pite girer girmez lastiğin yol tutuşunun geri geldiğini hissettim. Ben de 'Tamam, bakalım temiz havada ne yapabiliriz' diye düşündüm ve bu daha iyiydi. Sonra nispeten erken pite girdik ve tekrar trafiğe takıldık. Geçiş yapmak oldukça zordu."

"O yüzden bu hafta sonu en iyi stratejiyi uygulamaya çalıştık. Aslında lastikler konusunda kendimi iyi hissettim, bilirsiniz, sıcaklığın yüksek olması nedeniyle yol tutuşunu erken kaybediyorduk. Ama sonra bunu başarabileceğimi hissettim. Bu yüzden orta lastiği de denemek konusunda kendime güvendim. Yani benim hatam olmayan ilk viraj dışında gerçekten iyi bir yarış olduğunu düşünüyorum."

"Bence çok daha cesaret kırıcı bir yarış olabilirdi. Belki de hala cevaplanması gereken pek çok soru var. Bu yüzden sadece tempoya sahip olmak, temiz havaya sahip olmak, birkaç hata yapmak, bunlardan öğrenmek, aracın neyi sevip neyi sevmediğini öğrenmek önemliydi."

"Dürüst olmak gerekirse, sekiz aydır fiziksel olarak yarış mesafesi kat etmemiş olmama rağmen şu anda bu pozisyonda olmak gerçekten iyi hissettirdi." yorumlarını yaptı.