Ricciardo, Magnussen ile temasından ötürü Abu Dhabi GP için üç sıra grid cezası aldı
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Brezilya'da Kevin Magnussen ile yaşadığı temasın ardından Abu Dhabi GP için üç sıra grid cezası alacak.
Daniel Ricciardo, 2022 sonunda McLaren'dan ayrılacak ve yeni sezonda gridde yer almayacak. Bu nedenle gelecek haftaki Abu Dhabi GP'de bu yıl son kez piste çıkacak ve şüphesiz spora güzel bir veda için iyi bir sonuç almak isteyecek. Fakat Ricciardo bu yarış için kendisine fazladan bir zorluk eklemiş durumda.
Ricciardo, 8. virajda Kevin Magnussen ile temas yaşamasının ardından Brezilya Grand Prix'sinin ilk turunda yarış dışı kaldı. İlk temas oldukça hafifti fakat ikinci darbenin ardından iki pilot da yarışa veda etti.
Sao Paulo yarışında hakemler, olayı yarıştan sonra inceleyeceklerini açıkladılar. Yapılan incelemenin ardından temasın sorumlusunun Ricciardo olduğu anlaşıldı. Bu yüzden de Abu Dhabi GP içi üç sıra grid cezası ve iki ceza puanı verildi.
Açıklamada, "Ricciardo ilk turda 8. virajda Magnussen'e temas ederek rakibinin spin atmasına ve her iki aracın da kaza yapmasına neden oldu." denildi.
McLaren'a göre Magnussen önündeki araçlardan daha yavaş sürüyordu. Ayrıca Ricciardo yeterince fren yaptığını düşündüğünü fakat sonunda bir yanlış anlaşılma yaşandığını belirtti.
Ancak hakemler bu görüşleri reddetti ve bunun bir ilk tur kazası olmadığını açıkladı. Olaydan tamamen Ricciardo sorumlu tutuldu.
Kevin Magnussen, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, clash
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
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