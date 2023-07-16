Ricciardo, Macaristan'da "eğlenmeye" çalışacak
AlphaTauri sürücüsü Daniel Ricciardo, yeni takımıyla ilk yarışında "eğlenmek" istediğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Daniel Ricciardo'nun Macaristan'da AlphaTauri ile pistlere döneceği açıklanmıştı.
Takım fabrikasına giderek koltuk ayarı yaptıran Ricciardo, ilk on yarışta pek varlık gösteremeyen Nyck de Vries'in koltuğuna geçecek.
Faenza merkezli ekip halihazırda çok iyi bir konumda olmadığı için Ricciardo'nun büyük şeyler başarması kolay olmayacak.
Bu açıdan Ricciardo, "eğlenmeye" odaklanacağını söyledi.
Avustralyalı pilot şöyle konuştu: "Aracın bazı sınırları olacağının farkındayım, biraz yere basma gücü ya da buna benzer bir şeye ihtiyaç duyacağını düşünüyorum."
"Muhtemelen tutuş eksikliği olacak fakat nispeten dengeli ise onunla çalışabilirim."
"Tecrübelerimi kullanarak aracın gelişimi için çaba göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
"Fakat Budapeşte'de her şeyden önce eğlenmek ve frenden ziyade gaza basmak istiyorum!"
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