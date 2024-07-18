Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Ricciardo: ''Macaristan GP'de en iyi performansımızı ortaya koyacağız"

RB pilotları, Macaristan GP haftası için, takımın hazır olduğunu söyledi.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Daniel Ricciardo, RB F1 Team

2024 F1 sezonunda Racing Bulls, Takımlar Şampiyonası'nda altıncı sırada yer alıyor. 2023 sezonuna göre iyi bir performans sergileyen RB, Silverstone'da zorlu bir hafta geçirmişti.

Daniel Ricciardo yarışı 13. sırada bitirip haftayı puansız kapatırken, Yuki Tsunoda onuncu olmayı başarıp takımına bir puan olsa bile getirmişti. 

Ricciardo, Silverstone'dan sonraki haftanın harika olduğunu, yeniden toparlandığını, spor salonuna gittiğini ve simülatörde çalıştığını söyledi. 

Avustralyalı pilot, ''Tüm bunları yapmak, verimliydi ve Budapeşte için hazırım. Şahsen, Budapeşte'ye gelmekten keyif alıyorum. Macaristan'da daha önce kazandım; üstelik bu benim Alpha Tauri ile pistlere geri döndüğüm yarış!"

''Takım olarak, Silverstone'a kıyasla oldukça farklı, çok daha yavaş ve daha sıcak bir pistte en iyi performansımızı bulmaya, 1. antrenman seansında daha güçlü olmaya ve Pazar günü puan kazanmaya odaklıyız.'' dedi.

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ricciardo'nun takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise, geçen hafta simülatörde vakit geçirdiğini ve takımın Silverstone'dan bu yana, çok fazla çalıştığını söyledi. 

Tsunoda, ''Macaristan'da iyi bir hafta sonu geçireceğimiz için bu konuda olumluyum. Çoğu virajın yavaş ila orta hızda olduğu Hungaroring'de araçtan daha fazla performans elde etmek için hangi yöne gitmemiz gerektiğini biliyoruz.''

''Yılın bu döneminde Budapeşte'de hava her zaman çok sıcak olur ve her zaman direksiyonun başında olduğunuz için pist, size nefes alacak bile zaman tanımaz. Bu, fiziksel olarak zorlu bir hafta sonu olacağı anlamına geliyor, ancak bu pistte rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden buna hazırım!" dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wolff: "Gelişim göstermeyi Macaristan ve sonrası için bekliyorduk"
Sonraki haber Eski F1 stratejisti Collins, McLaren'ın stratejik kararlar alırken fazla "kibar" davrandığını düşünüyor

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Rümeysa Öztürk
2024 WSBK ÇEKYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2024 WSBK ÇEKYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

World Superbike
Autodrom Most
2024 WSBK ÇEKYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Marquez: ''Pramac'ın Ducati'den ayrılması hakkında bir suçluluk hissetmiyorum''

Marquez: ''Pramac'ın Ducati'den ayrılması hakkında bir suçluluk hissetmiyorum''

MotoGP
Almanya GP
Marquez: ''Pramac'ın Ducati'den ayrılması hakkında bir suçluluk hissetmiyorum''
Resmi: Haas, Ferrari ile arasındaki ortaklığı uzattı!

Resmi: Haas, Ferrari ile arasındaki ortaklığı uzattı!

Formula 1
Resmi: Haas, Ferrari ile arasındaki ortaklığı uzattı!

Son Haberler

Alonso: "Macaristan ve Belçika GP'de puan alırsak mutlu olurum"

Alonso: "Macaristan ve Belçika GP'de puan alırsak mutlu olurum"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Macaristan ve Belçika GP'de puan alırsak mutlu olurum"
Hamilton: "Macaristan'da geçen yıldan daha güçlü olacağız"

Hamilton: "Macaristan'da geçen yıldan daha güçlü olacağız"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Hamilton: "Macaristan'da geçen yıldan daha güçlü olacağız"
Norris: "Son iki aydır en iyi performans gösteren takım biziz"

Norris: "Son iki aydır en iyi performans gösteren takım biziz"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Norris: "Son iki aydır en iyi performans gösteren takım biziz"
Leclerc: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler zıplamayı azaltmaya yönelik"

Leclerc: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler zıplamayı azaltmaya yönelik"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler zıplamayı azaltmaya yönelik"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye