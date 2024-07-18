Ricciardo: ''Macaristan GP'de en iyi performansımızı ortaya koyacağız"
RB pilotları, Macaristan GP haftası için, takımın hazır olduğunu söyledi.
2024 F1 sezonunda Racing Bulls, Takımlar Şampiyonası'nda altıncı sırada yer alıyor. 2023 sezonuna göre iyi bir performans sergileyen RB, Silverstone'da zorlu bir hafta geçirmişti.
Daniel Ricciardo yarışı 13. sırada bitirip haftayı puansız kapatırken, Yuki Tsunoda onuncu olmayı başarıp takımına bir puan olsa bile getirmişti.
Ricciardo, Silverstone'dan sonraki haftanın harika olduğunu, yeniden toparlandığını, spor salonuna gittiğini ve simülatörde çalıştığını söyledi.
Avustralyalı pilot, ''Tüm bunları yapmak, verimliydi ve Budapeşte için hazırım. Şahsen, Budapeşte'ye gelmekten keyif alıyorum. Macaristan'da daha önce kazandım; üstelik bu benim Alpha Tauri ile pistlere geri döndüğüm yarış!"
''Takım olarak, Silverstone'a kıyasla oldukça farklı, çok daha yavaş ve daha sıcak bir pistte en iyi performansımızı bulmaya, 1. antrenman seansında daha güçlü olmaya ve Pazar günü puan kazanmaya odaklıyız.'' dedi.
Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Ricciardo'nun takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise, geçen hafta simülatörde vakit geçirdiğini ve takımın Silverstone'dan bu yana, çok fazla çalıştığını söyledi.
Tsunoda, ''Macaristan'da iyi bir hafta sonu geçireceğimiz için bu konuda olumluyum. Çoğu virajın yavaş ila orta hızda olduğu Hungaroring'de araçtan daha fazla performans elde etmek için hangi yöne gitmemiz gerektiğini biliyoruz.''
''Yılın bu döneminde Budapeşte'de hava her zaman çok sıcak olur ve her zaman direksiyonun başında olduğunuz için pist, size nefes alacak bile zaman tanımaz. Bu, fiziksel olarak zorlu bir hafta sonu olacağı anlamına geliyor, ancak bu pistte rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden buna hazırım!" dedi.
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