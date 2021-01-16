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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Le Mans'ı Indy 500'e tercih ediyor

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Ricciardo, Le Mans'ı Indy 500'e tercih ediyor
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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, gelecekte Le Mans 24 Saat'e katılmanın kendisine daha cazip geldiğini belirtti.

IndyCar, genel olarak Formula 1 pilotlarının ilgisini çekse de, özellikle oval yarışlardaki kazalar sürücüleri korkutuyor.

Son yıllarda Robert Wickens'ın kazası da dahil olmak üzere oval yarışlarda pek çok kaza yaşandı ve bundan ötürü pilotlar, her ne kadar burada yarışma fikrinden hoşlansalar da WEC veya diğer kategorileri tercih ediyorlar.

Daniel Ricciardo, 2021 için McLaren'a katıldı ve İngiliz ekibin kendi IndyCar takım bulunuyor. Ayrıca yakın dönemde Formula E ve WEC gibi serilere katılmaları da mümkün.

Indy 500 hakkında Speed Week'e konuşan Ricciardo, "Kulağa harika geliyor ancak doğruyu söylemek gerekirse oval yarışlar beni biraz ürkütüyor!"

"Elbette Indy'de yarışmak harika olurdu ama öncesinde bir teste ihtiyacım olacağını düşünüyorum. Fernando Alonso harikaydı ve açıkçası kendimde orada nasıl olabileceğimi hayal ettim. Belki bir gün yaparım. Temelde her tur dört kez sola dönmelisiniz. Bunu yapmak ne kadar zor olabilir ki?" diyerek gülümsedi.

Sonrasında kendisine Le Mans soruldu ve bunu daha çok tercih ettiğini söyleyen 31 yaşındaki pilot, "Meslektaşlarımdan bazıları zaten bunu yaptı ve bir aracı takım arkadaşlarınızla paylaşma fikri beni etkiledi."

"Bir Formula 1 sürücüsü olarak kartlarınızı açık edemezsiniz. Ancak Le Mans'da tüm sırlarınızı meslektaşlarınızla paylaşmanız gerekiyor. Böyle bir işbirliği yapmak isterim."

"Ayrıca 24 Saat boyunca fiziksel ve zihinsel anlamda sınırlarınızı zorlama fikri de kulağa hoş geliyor." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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