Formula 1 Amerika GP

Ricciardo, Lawson’ın konseri için Austin’e geldi

Formula 1 kariyerini geride bırakan Daniel Ricciardo, ABD Grand Prix’sini takip etmek üzere Austin’a geldi.

Kemal Şengül

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 18:25

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Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arrives at the track

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arrives at the track

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Eski F1 pilotu, hafta sonuna dün akşam Liam Lawson’ın verdiği küçük çaplı konseri izleyerek başladı.

Racing Bulls pilotu Liam Lawson, bu kez direksiyon başında değil, sahnede hünerlerini sergiledi. Akustik gitar çalıp şarkı söyleyen Yeni Zelandalı pilot, Austin şehir merkezindeki Inn Cahoots adlı mekânda sahne aldı.

Lawson’a sahnede kardeşi Marcus ve çocukluk arkadaşları eşlik etti. Birlikte kısa bir müzik performansı gerçekleştiren grup, Sam Barber, John Mayer ve Sam Fender’ın şarkılarından oluşan bir repertuvarla dinleyicilerin karşısına çıktı.

Beklentilerin üzerinde ilgi gören konser, çok sayıda izleyiciyi bir araya getirdi. Performansın ardından geceye katılanların memnun ayrıldığı etkinlik, Lawson’ın yarış pistleri dışındaki yeteneklerini sergilemesine de fırsat verdi.

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- Motorsport.com Ekibi

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