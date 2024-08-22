Ricciardo: "Lawson'ın 2025'te Red Bull için yarışacak olmasına mutlu olurum"

Yaz arasına girilirken yerini koruyup koruyamayacağı gündemde olan Daniel Ricciardo için aynı zamanda Sergio Perez'in yerine Red Bull'a terfi ihtimali de konuşuluyordu. Ancak Red Bull çok geçmeden Perez'in ve Ricciardo'nun yerlerini koruyacağını açıkladı.

Ricciardo’ya ilk olarak yaz arasından sonra RB ile yarışmaya devam edeceği hatırlatılarak bu durum netleşene kadar Red Bull’da yarışma ihtimalini düşünüp düşünmediği soruldu.

Ricciardo şöyle yanıtladı: “Bunu kesinlikle göz ardı etmedim. 'Ah hayır, bunu hiç düşünmedim' demek istemiyorum.”

“Belki bir şeyler olabilir diye düşündüm ama aynı zamanda bunu beklemiyordum daha doğrusu umudumu yüksek tutmadım.”

“Belki bir şeyler değişir diye düşündüm, ama yaptığım şeye odaklanayım dedim, eğer bir telefon alırsam, alırım. Olay buydu. Tabii ki bir telefon almadım, ama aynı zamanda kendimi bu duruma zihinsel olarak hazırlamıştım. Yani pek bir şey değişmedi.”

Ricciardo’ya yaz tatili sırasında herhangi bir çağrı almadığını söylemesi üzerine gelecek yıla netlik kazandırmak için kendisinin birilerini arayıp aramadığı soruldu.

Avustralyalı pilot, “Hayır, demek istediğim, 'Değişiklik yapılıyor' tarzında bir çağrı almadım. Ama tabii ki konuşuyorum. Spa'dan sonraki hafta hâlâ kapatılmamıştı, bu yüzden çalışabiliyorduk. Bir çekim günü yaptık, bu yüzden takımla da konuştum.”

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Fotoğraf: Davide Cavazza

“Ama Montreal'den bu yana sonuç olarak beklenenleri daha fazla gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Yani sadece bunu yapmaya ve bu seviyede performans sergilemeye devam et ve işler kendiliğinden yoluna girecek. Yani evet, performans her şeydir. Tabii ki, kendi kendime devam etmeliyim ve bu da gridde kalma şansımı artırır.”

Red Bull’un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Liam Lawson’ın gelecek sezon kesin olarak Red Bull araçlarından birinde olacağını açıklamıştı. Ricciardo’ya bu açıklama hatırlatıldı ve bu durumun sezonun ikinci yarısındaki zihniyetini ve yaklaşımını nasıl etkilediği soruldu.

Ricciardo şöyle yanıtladı:

"Bu sorun değil ve hâlâ biliyorum ki performans benim en iyi arkadaşım ve eğer yapmam gerekeni yaparsam, yeteneklerimin farkında olduğumu gösterirsem, bu gelecek yıl aile içinde bir yerde kalmam için beni çok iyi bir konuma getirir. Yani, evet, buna odaklanmam gerekiyor.”

“Liam'dan bahsetmek gerekirse, geçen yıl arabayı sürerken onu izleme fırsatım oldu ve bence harika bir iş çıkardı. Bence o gridde bir koltuğu hak eden bir pilot. Bu yüzden, onun adına mutlu olabilirim. Eğer gelecek yıl için bir koltuğu garantiyse, bence bu iyi bir şey, çünkü o bunu hak eden bir sürücü.”

“Bu benim için ne anlama geliyor? Dediğim gibi, biraz belirsiz ama eğer performans sergilersem, eminim ki benim için de bir yer bulurlar.”

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Peter Bayer, CEO, RB F1 Team Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Ricciardo’ya odak noktasının sadece Red Bull mu olduğu ve başka bir takımdan ona ulaşılıp ulaşılmadığı sorulduğunda Ricciardo şunları söyledi:

“Evet, sadece orada... Burası olmaktan en mutlu olduğum yer, performans hakkında konuşurken, başka yerlere bakmamak ya da belki başka küçük dikkat dağıtıcı şeyler yaşamamak güzel, çünkü sadece buna odaklanabilirim. Bu, tamamen odaklanma yaklaşımı.”

“Ama bence bu yaklaşım benden en iyisini çıkaracak ve aynı zamanda durumu da basitleştiriyor. Ayrıca, bunu inatçı bir yerden söylemiyorum ama başka bir yerde de olmak istemiyorum.”

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing ve Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı Fotoğraf: Mark Sutton

Ricciardo gülerek, “Belki bu yüzden Red Bull’da kalmak istiyorumdur, belki de hiç kimse ulaşmıyor.” dedi.

Avustralyalı pilot, “Hayır, kimse sürekli 'Eğer bu işe yaramazsa, senin için bir şeyimiz var' diye aramıyor. Ama sanırım ben de başka bir yerde olmak istemediğim konusunda oldukça açık oldum. Son birkaç yılda biraz oradan oraya geçtim ve bu da yorucu olabiliyor.”

“Kendimi bu noktaya getirdim ve Red Bull da beni buraya geri gelmeme fırsat verdi. Bu yüzden bunu göz ardı etmek istemiyorum. Bu benim için son durak. Onların bana verdiklerine minnettarım ve onlarla bunu sürdürmek istiyorum.” diye ekledi.

Ricciardo’ya Montreal’den beri performansındaki yükselişten bahsettiği hatırlatılarak bu yükselişin Red Bull koltuğuna terfi alması için yeterli olduğunu düşünüp düşünmediği soruldu.

Ricciardo şöyle yanıtladı:

“Kesinlikle yardımcı oldu. Ama evet, 'Bu yeterli çocuklar, hadi, eminim' diyemem. İlk yarının tamamında değil, son kısımda performansımın daha iyi olduğunu görüyorum.

“Yani kesinlikle daha iyi. Ama evet, henüz bunun kesinlikle yeterli olduğunu söyleyemem. Eğer bunu gelecek birkaç yarış boyunca devam ettirirsem, 'Bu artık gerçek ben, bunu kanıtladım' diyebilirim.”

”Bunun yeterli olup olmadığı konusunda net bir şey söylemek zor. Belki yeterli gibi hissediyorum, belki hissetmiyorum, ama daha mutluyum, ama yine de 'En iyisi ben oldum, bir şeyler yapın' diyecek bir pozisyonda değilim. Sadece işimi yapmaya devam edeceğim.”

Avustralyalı pilota son olarak yarın Zandvoort’da rüzgarlı koşulların olacağı söylendi ve simülatörde buna kendini hazırlayıp hazırlayamayacağı yoksa sadece adapte mi olacağı soruldu.

Ricciardo,“Bu rüzgarlar zordur. Özellikle eğer ani rüzgarlar gelirse… Çünkü bazen bir turda, bir virajda aniden bir kayma yaşarsın ve kafanda 'Hiçbir şey yapmadım, ne oldu?' dersin. Ve mühendis de '20 kilometre hızında bir rüzgar vardı, bu yüzden araba kaydı' der.”

“Eğer 50 kilometre, 80 kilometre hızında rüzgarlar olursa, kendini buna hazırlayamazsın.”

“Bence aracı sınırda tutmak çok daha zor olacak. Bu biraz ıslak zeminde sürmeye benzer. Daha fazla marj bırakırsın, daha az yol tutuşu beklersin ve bazı anlar yaşarsın."

“Bu yüzden rüzgarlı koşullarda sınırda sürmek oldukça zordur. Pistin oldukça yavaş olacağını düşünüyorum. Eğer bu kadar rüzgarlı olursa, hızlı tur zamanları beklemeyin.” diye cevapladı.