Ricciardo: "Lastiklerle ilerleme kaydedemiyorum"
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36'sıyla tutarlı bir yarış temposu koruyamamasının arkasında lastik yönetimi sorunlarının yattığını söyledi.
Ricciardo, Fransa Grand Prix'sini yedinci sıradaki takım arkadaşı Lando Norris'in arkasında dokuzuncu bitirdi ancak yarış boyunca her iki pilot da Alpine'e geçildi.
Ricciardo, birkaç tur boyunca sürekli olarak zorlayamamaktan şikayet etti.
Ricciardo, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Ocon arkamda başladı ve önümde bitirdi."
"Onu geride tutmak için her şeyi yaptım ama daha hızlıydı ve ben yeterince hızlı değildim."
"İlk stintte biraz tutunmayı başardım ama ikinci kısımda gereken ekstra tutuş ve hıza sahip değildim."
"Eğer iyi bir tur zamanı çıkarırsam, bir sonraki tur çok fazla zaman kaybediyorum. Bu yüzden hâlâ yapacak bazı işler var."
"Lastiklerle ilerleme kaydediyor gibi hissetmiyorum. Sürekli yönetmeye çalışıyormuşum gibi hissediyorum ve yine de Alpine'in tutuşuna sahip olamıyorum." dedi.
Ricciardo bu yıl sadece 19 puan topladı ve sezonun sonunda takımdan ayrılabileceğine dair soru işaretleri uyandırdı.
McLaren takımlar şampiyonasında Alpine'in arkasında beşinci sırada ve 89 puana sahip.
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