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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Ricciardo: ''Lando'nun çıkardığı tur zamanını nasıl çıkaracağımı bilmiyorum''

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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, bugün sıralama turlarında takım arkadaşı Lando Norris'in çıkardığı turu kendisinin nasıl çıkaracağını bilmediğini söyledi.

Ricciardo: ''Lando'nun çıkardığı tur zamanını nasıl çıkaracağımı bilmiyorum''

Ricciardo, Avusturya Grand Prix'si hafta sonunun sıralama turlarını 13. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Norris, pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen'in sadece 0.048 saniye arkasında ikinci oldu ve neredeyse pole pozisyonunu alabilecekti.

Sıralama turlarının ardından konuşan Avustralyalı pilot daha iyi hissettiği zamanlar olduğunu söyledi ve şunları ekledi: ''Daha iyi olmuştum. Ancak olan oldu. Bu sporun beni aşağı çekmesine kesinlikle izin vermeyeceğim yoksa bazı olaylar tekrar edecek.''

''Aslında oldukça iyi hissettim. Bugün aklımızdaki soruların cevapları nerede bilmiyorum.''

İkinci bölümdeki turunu anlatan Ricciardo, aslında araçta oldukça hissettiğini ancak bunu tur zamanlarına yansıtamadığını söyledi.

''İkinci bölümdeki tur zamanım mükemmel değildi. Dördüncü virajda biraz hata yaptım ve sürem üçüncü bölüm için yeterli değildi. Belki de 0.1 saniye daha hızlı olabilirdim. Aslında birinci bölümde, araçta oldukça iyi hissetim. Ancak bunu tur zamanıma yansıtamadım. Söyleyecek çok bir şey yok. Bir tur attığınızda, belki 0.1-0.2 saniye arkada olabilirsiniz ancak bu 0.5-0.6 saniyeye çıktığında, bu kadar kısa bir pistte bu kadar zamanı nerede bulacağınızı anlayabilmek zorlaşıyor.''

Son olarak da Norris'in ikinci olması hakkında neler düşündüğü sorulan Ricciardo,  ''Yani bu, araç için cesaretlendirici ancak bunu kendi aracımdan çıkaramam.''

''Ben 1:04.7 yaptım, o ise 1:03.7 yaptı. Onu tabii ki tebrik ediyorum ancak bu tur zamanını nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Doğrusu bu. Göreceğiz, neler olacağını göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Alessio Morgese

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Russell: "Avusturya'da üçüncü bölüme kalmak, Williams için pole pozisyonu kazanmak gibi"

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